¡Ú23Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤¬Æ¯¤¯·§ËÜÂè¸ÞÃæ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬È¯³Ð
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè101²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
·§ËÜ¤Ç¤Î¼¹É®³èÆ°¤ËÀº¤ò¤À¤¹¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤¹¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬Æ¯¤¯·§ËÜÂè¸ÞÃæ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¸ý»ß¤á¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÆü¸å¤¢¤Ã¤µ¤ê¥È¥¤¿¤Á¤Ë³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬ºÇ½é¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Èµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£