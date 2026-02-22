唐田えりか主演＆霜降り明星せいや「102回目のプロポーズ」放送開始日時決定 キービジュアル・スポット動画も公開
【モデルプレス＝2026/02/22】女優の唐田えりかが主演、霜降り明星のせいやらが共演する「101回目のプロポーズ」の続編ドラマ「102回目のプロポーズ」が、FODにて3月19日20時より1・2話配信、フジテレビ・及びフジテレビ系列局（一部地域を除く）にて4月1日23時より地上波放送されることが決定。あわせて、キービジュアルとスポット動画が公開された。
【写真】28歳美人女優、美背中際立つノースリショット
本作は、鈴木おさむ氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。ヒットから34年の時を経て、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届ける。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）は本当に結婚していた。その娘・光（唐田）が主人公のラブストーリーとなる。
この度、『102回目のプロポーズ』のキービジュアルと、本作の魅力を味わえるスポット動画が公開。配信・放送に先駆け、続編ならではの世界観を一足早く楽しめる。懐かしさと新たなドラマが交差する同作。登場人物たちの想いがどのように重なり、どんな未来へ進んでいくのか。（modelpress編集部）
配信：FODにて3月19日（木）20時〜1・2話配信開始 以降3日に1話最新話配信
3月19日（木）20時：1・2話
3月22日（日）20時：3話
3月25日（水）20時：4話
3月28日（土）20時：5話
3月31日（火）20時：6話
4月3日（金）20時：7話
4月6日（月）20時：8話
4月9日（木）20時：9話
4月12日（日）20時：10話
4月15日（水）20時：11話
4月18日（土）20時：12話
※配信日時は予告なく変更になる場合あり
4月1日（水）23時〜フジテレビ・及びフジテレビ系列局（一部地域を除く）にて放送開始
以降、毎週水曜23時〜23時30分放送
※放送日時は予告なく変更になる場合あり
唐田えりか、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎
平祐奈、林カラス、太田駿静（OCTPATH）、落合モトキ、田中律子／武田鉄矢 ほか
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳美人女優、美背中際立つノースリショット
◆「102回目のプロポーズ」放送日時決定
本作は、鈴木おさむ氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。ヒットから34年の時を経て、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届ける。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）は本当に結婚していた。その娘・光（唐田）が主人公のラブストーリーとなる。
◆配信概要
配信：FODにて3月19日（木）20時〜1・2話配信開始 以降3日に1話最新話配信
3月19日（木）20時：1・2話
3月22日（日）20時：3話
3月25日（水）20時：4話
3月28日（土）20時：5話
3月31日（火）20時：6話
4月3日（金）20時：7話
4月6日（月）20時：8話
4月9日（木）20時：9話
4月12日（日）20時：10話
4月15日（水）20時：11話
4月18日（土）20時：12話
※配信日時は予告なく変更になる場合あり
◆放送概要
4月1日（水）23時〜フジテレビ・及びフジテレビ系列局（一部地域を除く）にて放送開始
以降、毎週水曜23時〜23時30分放送
※放送日時は予告なく変更になる場合あり
◆出演者
唐田えりか、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎
平祐奈、林カラス、太田駿静（OCTPATH）、落合モトキ、田中律子／武田鉄矢 ほか
【Not Sponsored 記事】