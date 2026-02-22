まっすぐ遠くへ飛ばすスイング時にバランス良く立つ為には！？

スイング時にバランス良く立つ為には！？

後方から見たときの前傾角とヒザの屈曲角をイコールにする

キープレフトでスイングする前提でバランスよく立とうとすると、誰もが重心を落とします。どうやって重心を落とすかといえば右ヒザを曲げる。これでアドレスが安定するわけですが、同時に腕と肩とクラブでできる平行四辺形を保つこともできます。

右手を左手に近づけているので台形ですが理論上は平行四辺形。せっかく右ヒザを曲げてバランスをとっても、バックスイングで右ヒザが伸びるとリバースピボットという症状が発生して、平行四辺形が崩れてしまいます。これではチルトして平行四辺形を保ち、体とクラブの関係をヨコにしたことが台無しになる。それゆえスイング中の右ヒザはとても重要です。

結論からいうと、もっともバランスがとれる右ヒザの屈曲角度は、後方から見た上体の前傾角と内角がイコールになったところです。

スイングは前傾を要する動作で、はじめから終わりまでバランスを保たなければなりません。前傾したときの重心位置は、していないときの重心位置より前に出ます。これだと前に倒れるので相対的にお尻が後ろに出る。これはバランスがとれていない状態です。

バランスをとるには直立しているときの重心位置を変えずに前傾をとりたい。その位置が前傾角とヒザの屈曲角がイコールになったところなのです。この角度は身長や胴体と足の長さの比率、体に対する頭の大きさ、ライなどの外的要素によっても変わりますが、内角がイコールであることは変わりません。スマホなどで後方からのアドレスを撮影し、分度器を当ててみる とよくわかる。バランスがとれていると誰もがそうなっています。

