【働き方】5日で倒れる100点より、10日続く60点を狙え！「頑張り度」より「成果」を重視すべき理由とは【脱・疲労回復「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣】

「お疲れ様です」よりも「Good job!」の精神

「頑張り度」よりも「成果」を重視する

日本では、仕事中や仕事終わりに上司が部下にする挨拶といえば「お疲れ様です」が定番です。

一方、欧米では、上司は部下に「Ｇｏｏｄ ｊоｂ！（グッジョブ！）」と声をかけます。これは「良い仕事をした」ことを讃える言葉なので、声をかけられた人が疲れていても疲れていなくても関係ありません。褒められているのは、「疲れるまで頑張ったこと」ではなく「成果」です。

些細な言語文化の違いに見えるかもしれませんが、あなどることはできません。実際に欧米のビジネスシーンでは、日本にはあまりない「手を抜くことが当たり前」のムードがあります。怠け者が多いという話ではなく、より少ない労力で成果を上げようとする文化が根付いているということです。

仕事に全力で取り組むのは素晴らしいことですが、疲れで心身がすり減り、結果として得られる成果の質が低くなってはいないか、一度立ち止まって考えてみましょう。

目の前の仕事に毎回100％の力を出しきっていると、100％の疲れはたまりますが、100％の結果が出るとは限らず、限界も早く訪れます。結果や成果と疲労が見合っているかを注視して、10割ではなく６～７割程度までの頑張りで、余力を残しながら一定の成果を継続して上げられるように工夫することが大切です。

例えば10日間働く場合、毎日100％の力を出して５日目に倒れたら、たとえ100％の成果を上げ続けていても合計は500です。しかも実際には、100％の成果を５日連続で達成できるということもあり得ません。しかし、60～70％の力で60～70％の成果を上げて10日間完走できれば、成果の合計は600～700となり、その後もさらに仕事を続けていくことができるのです。

