ＷＢＣ米国代表に緊急事態か　先発陣の一角が右腰付近の張りでＯＰ戦１５分前に登板回避…ＭＲＩ検査へ　ツインズ２９歳エース

◆米大リーグオープン戦 ツインズ２―７レッドソックス（２１日・米フロリダ州フォートマイヤーズ＝リーヘルススポーツコンプレックス）

ＷＢＣ米国代表に選出されているツインズのＪ・ライアン投手（２９）が先発予定だった２１日（日本時間２２日）のレッドソックス戦の登板を開始約１５分前に回避したと、ボストンの地元メディア「マスライブ」でレッドソックス番を務めるＣ・コティーロ記者が自身のＸで伝えた。

ツインズの球団発表によると、ライアンは右側の腰付近に軽い張りがあるといい、負傷の程度を調べるためＭＲＩ検査を受けることになった。ＷＢＣ出場に影響が出てくる可能性もある。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は「たとえ背中の問題が比較的軽度で済んだとしても、ツインズは純粋な予防措置としてライアンをＷＢＣから外すかもしれないし、キャンプで失った投球回を取り戻す必要が出てくるかもしれない」と指摘した。

ライアンは２１年にツインズでメジャーデビュー。２年目の２２年に１３勝を挙げてブレイクした。昨季は３１試合で１３勝１０敗、防御率３・４２。１７１回を投げて１９４奪三振と能力の高さを改めて示し、自身初のオールスターにも選出された。３月のＷＢＣでは昨季の両リーグのサイ・ヤング賞投手であるスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）、さらに昨季のナ・リーグ最多奪三振で５年連続２ケタ勝利中のウェブ（ジャイアンツ）とともに先発ローテの一角として期待されている。