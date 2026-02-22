◆米大リーグオープン戦 ブルージェイズ３―０フィリーズ（２１日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、米フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地にある本拠地球場でオープン戦の初戦となったフィリーズ戦に「６番・三塁」で先発出場。２打数無安打の“デビュー”となった。第１打席は遊ゴロ、第２打席は三ゴロ。５回の守備から後退した。初安打はお預けとなったが、三塁守備では軽快なランニングスローも披露。シュナイダー監督は「グラブさばきがうまく、アスレチックなプレー」と絶賛した。

ワールドシリーズ制覇を目指すブ軍の構想で、重要な鍵を握る「サード・岡本」がベールを脱いだ。２回。先頭のデラクルスの当たりが投手の右足を直撃し、三塁方向に跳ねた。無死一塁となり、次打者のマルシャンの三ゴロでは、打球速度４２マイル（約６７・６キロ）のボテボテの当たりに反応よく飛び出し、華麗なランニングスローを披露した。

試合前、「彼はデビュー戦という意味を理解した上で、クールに落ち着いている。これまでも、スター選手として重圧やメディアの注目に対処してきたんだろう。自分らしくいてほしい」と、新人を初舞台に送り出した指揮官は試合後、「いいリズムがあり、ここまでカルロス（ファブレスコーチ）と取り組んできた守備位置でも、適応性が見てとれた」。日本人内野手が長年メジャーで苦戦する中、サード・岡本の“船出”に満足そうだ。

岡本は守備に関して「緊張しましたね。ポジショニングも確認しながらやってましたし、４イニングでしたけど、１試合分ぐらい神経使いました」とデビュー戦を振り返った。

指揮官がオープン戦で岡本に求めるのは、２項目。三遊間の連携、データの取り込みだ。「ヒメネス（遊撃手）とのコンビと、スカウティング・レポート（戦術データ）を読みとって、どう消化するか」。この日は、打順１番からクレメント（米国）、ヒメネス（ベネズエラ）、ゲレロ（ドミニカ共和国）、カーク（メキシコ）と上位４人に加えて岡本（日本）と計５か国のＷＢＣ代表選手がスタメンに並んだ。４人の内野手と捕手がＷＢＣに備えて調整を早めているのは、チームにとっても有益だ。ゴールドグラブ賞を２度受賞しているヒメネスは、ＷＢＣベネズエラ代表でも正遊撃手起用される見込み。大会までの限られた期間に、岡本との三遊間コンビを磨いていく。