従弟が籠る犬山城を攻略した信長

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、第6回「兄弟の絆」（2月15日放送）で、鵜沼城（岐阜県各務原市）の城主、大沢次郎左衛門（松尾諭）が存在感を示した。永禄5年（1562）に尾張（愛知県西部）をほぼ制圧した織田信長（小栗旬）は、斎藤氏が君臨する美濃（岐阜県南部）を、いよいよ本格的に攻略したい。そこで、尾張と美濃の国境の木曽川をはさんで美濃側の川べりにある鵜沼城を調略するよう、藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に命じたのだった。

【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」 ほか

藤吉郎が鵜沼城に人質として残る代わりに、小牧山城（愛知県小牧市）を訪れて信長と謁見した次郎左衛門だったが、荷物のなかから先端に毒を塗った刃物が見つかったとして、殺められそうになる。だが、次郎左衛門が殺されれば兄の藤吉郎の命もないため、小一郎は命を張って信長に懇願。次郎左衛門は許され、鵜沼城に戻ることができた。

30年余りで3回の落城…

第7回「決死の築城作戦」（2月22日放送）では、永禄8年（1565）7月に信長が、鵜沼城とは木曽川をはさんで鼻の先の犬山城（愛知県犬山市）を攻める。この城も「国境の城」で、美濃攻めを進めるためには手中にしておく必要がある。その城主は、信長のいとこで一時は味方だった織田信清で、3年ほど前、美濃の斎藤龍興にくみして反旗を翻していた。犬山城の周辺から美濃へ進攻するつもりの信長にとって、同族同士の争いは、自身の求心力を維持するためにもたちが悪い。

じつは、鵜沼城など周囲の城を先に攻略したのも、重要な犬山城を万全の態勢で攻めるためだったと考えられる。そして、いよいよ小牧山城から出陣した信長は、犬山城下のいたるところに火を放ち、わずか1日で城を占領。信清は甲斐（山梨県）に落ち延びた。こうして信長は、念願の尾張統一を完全に成し遂げ、美濃攻めに弾みをつけたのである。

ところで、犬山城といえば現在、国宝五城のひとつである天守で名高いが、天守の評価も含めて、信長に攻略されて以後の犬山城は、じつに数奇な歴史をたどっている。

江戸時代を迎えるまで30年余りで3回の落城

信長家臣の池田恒興、続いて信長の五男（または四男）の勝長が城主を務めたのち、天正10年（1582）6月の本能寺の変後、信長の次男の信雄が尾張を領有すると、信雄の重臣の中川定成が城主になった。そこに天正12年（1584）、小牧・長久手合戦が勃発した。信雄は羽柴秀吉と対峙したが、犬山城は羽柴方に転じた池田恒興の奇襲を受けて奪われてしまった。以後、小牧山城に本陣を置いた信雄と徳川家康の連合軍に対抗して、秀吉は犬山城を拠点とした。

要するに、信長に攻め落とされ、続いて、秀吉方にも攻め落とされたわけだが、同様の歴史はまだ続く。

信雄が秀吉に臣従して以降、天正15年（1587）に犬山城は信雄に返還され、同18年の小田原征伐後に信雄が改易されると、尾張は秀吉の甥、秀次にあたえられ、犬山城にはその実父の三好吉房が入った。だが、周知のように、文禄4年（1595）には秀次事件が起き、石川貞清が城主になる。そこで起きたのが慶長5年（1600）の関ヶ原合戦だった。犬山城は西軍の拠点のひとつになったが、途中で貞清は城を放棄。東軍に攻略された。

このように江戸時代を迎えるまでの30年余りのあいだに、3回も事実上の落城を経験したのである。

そして、犬山城の象徴である国宝の天守も、まぎれもなく「国宝」に指定されているにもかかわらず、その歴史が明確には解明されず、諸説が入り乱れた末に、いまなおたしかな着地点を見いだせていない。

建てられたのは1537年か1601年か？

この天守が国宝に指定されたのは昭和27年（1952）のこと。その際、元来は美濃の金山城（岐阜県可児市）に建っていて、慶長4年（1599）に犬山城に移築されたものだが、初期天守の面影を多分に残している、というのが指定理由だった。たしかに、江戸中期に成立した『犬山城主記』などには、石川貞清が城主のときに金山城から移された旨が記されており、しばらくは、そのように考えられてきた。

ところが、昭和36年（1961）から40年（1965）にかけて行われた解体修理の際、移築の痕跡が見つからず、最初から犬山に建てられたと考えられるようになった。このとき「天文6年（1537）以降ここに建っている」という修理工事報告書までつくられている。

これに合わせるように、昭和40年（1965）、名古屋工業大学教授で日本建築史の権威だった城戸久氏が、1重目と2重目は天文6年ごろ、すなわち、信長に追われた織田信清の父の信康が築城したときに建てられ、慶長5年（1600）ごろに3重目が増築されたと主張した。だが、信長が安土城を築いて城の歴史を大きく塗り替える40年近く前に、この天守の2重目までがすでに建てられていたというのも、いかにも不自然な話である。

そこで建築史家の西和夫氏が昭和52年（1977）に、あらたな説を発表した。1重目と2重目が建てられたのは、関ヶ原合戦後の慶長6年（1601）、小笠原吉次が城主になったころで、元和6年（1620）ごろに3重目が建て増されたという説だった。

この2つの説では、西氏のものが有力だとされてきたが、すると今度は、古いことに価値を見出していた国宝の指定理由に抵触するのではないか。そんな宙ぶらりんの状態が続いたのち、令和3年（2021）3月29日、犬山市教育委員会から発表があった。

木材の伐採年代は判明したが

市教委に依頼され、天守に使われている木材を「年輪年代法」で調査したのは、建築史を専門とする名古屋工業大学名誉教授の麓和善氏と、奈良文化財研究所客員研究員の光谷拓実氏だった。その結果、樹皮が残る1、2階の通し柱は天正13年（1585）、4階北側の床を支える梁は天正16年（1588）にそれぞれ切り出されたことが判明したという。ほかに4階の部材も、床板や南側の梁など複数が、やはり天正13〜16年の伐採だったという。

そうであるなら、犬山城天守は関ヶ原合戦どころか、秀吉による天下統一以前に建てられたことになる。まぎれもない日本最古の天守である。

麓氏によれば、小牧・長久手合戦後に織田信雄の配下によって建てられたものだという。さらには「天正13年（1585）から同18年頃にかけて、一階から四階までが一連で建設されたことは、もはや疑う余地がない」とのことだった（『国宝犬山城天守の創建に関する新発見』）。

ところが、今度は建築史や文化財学の権威である広島大学名誉教授の三浦正幸氏が、木材は天正13年から16年に伐採されたという科学的な検証結果は認めながら、別の説を打ち出した。すなわち、その木材を使って美濃金山城に建てられた天守が、慶長6年（1601）に犬山に移築されたとの見解を、さまざまな根拠とともに発表した。

ということで、いまなお建築年代が確定しない犬山城天守。とはいえ、使用されている木材が織田信雄の領有時代に山から伐り出されたことは、まちがいがなさそうだ。その意味では、この国宝の天守は、この城を美濃攻めに向けて攻め落とした織田信長と、やはり縁があることになる。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部