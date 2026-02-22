深田恭子、実父との2ショットを公開 相合い傘で仲の良さにじむ親子の姿に「絵になる」「映画のワンシーンみたい」と反響
俳優の深田恭子（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。父との2ショットを公開した。
【写真】「映画のワンシーンみたい」深田恭子が公開した父との“相合い傘”2ショット
投稿では「MBS『痛快！明石家電視台』35周年スペシャルに出演させていただきました」と報告。番組内で父について話をしていた深田は、「父との一枚。雨の日の銀座を相合傘して歩いているところです」と父と深田の後ろ姿をとらえた2ショットをアップした。
父との関係について、「今だに腕を組んで歩いたりする仲良しなのです！」と明かし、「そんなエピソードをお話ししながら、スタジオメンバーの皆様、そして観覧に来てくださった約200人の皆様と笑顔あふれる、とても楽しい収録でした!!」と番組を振り返った。
また、ハッシュタグでは「#寒暖差のある日が続いていますがみなさんが穏やかに過ごせますように #皆様反抗期ってありましたか #私はずっとパパっ子です」と父への愛たっぷりにつづっている。
この投稿には、「素敵なお写真 映画のワンシーンみたい」「お父様との素敵な2ショット」「絵になる」「ドラマみたい」「尊い1枚すぎます」「いいなぁ 羨ましい」「雨もまたイイね」「パパも嬉しいですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
