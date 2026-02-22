時短×使いやすさで家事がラクに！ニトリのコスパ最強掃除アイテム3選

何度も繰り返し使えたり、洗剤や電力を使わず気軽に掃除できるアイテムがニトリで人気です。

今回は、ニトリで買える掃除アイテムの中から、使いやすさと価格のバランスに優れたコスパ最強商品を紹介します。ホコリ取りから水回り掃除まで、毎日の家事を時短＆快適にしてくれる優秀グッズばかりですよ。

使い捨てじゃないから嬉しい！

●時短ケース付ホコリ取り（999円）

しなる高密度ブラシで家具の凹凸にもフィットし、ホコリや細かなゴミをしっかりキャッチするハンディモップです。付属のケースにモップを通すだけで、内側のクリーニングスポンジがホコリをまとめてくれる仕組みになっていて、モップを洗う手間を大幅にカットできます。

SNSでは「フロアシートの取替えもめどくさい人間にぴったり」「そうそう！こういうの欲しかったやつ！」といった感想が。棚の上・パソコン周り・窓枠のほこり取りにも便利です。

●水で洗える【軽量】ふさふさバスクリーナー（999円）

洗剤なしでも水だけで石鹸カスやヌメリ汚れを落とせるバス用ブラシです。ソフトな網目繊維のヘッドが浴槽・壁・フタの溝・カラン周りなどの凹凸にもフィットし、力を入れずになぞるだけできれいにできます。

「浴槽洗うとき浴槽内に入りたくなくて買った」「半年使ってもカビないし優秀」とSNSにコメントが。素材はポリプロピレンとアルミで軽量かつ丈夫です。お風呂掃除の負担をぐっと減らして、日々の水回りケアを快適にしてくれるコスパ抜群の1本ですよ。

●ホースがいらないポンプ式洗浄クリーナー（1290円）

ホース不要でいろんな場所の汚れをスッキリ落とすポンプ式スプレークリーナーです。水や洗剤を入れてポンプを上下すると圧力が溜まり、泡・ジェット・シャワーの3種類のノズルパターンが使えるので、汚れの種類や場所に合わせて噴射方法を選べます。

SNSには「電動は高いしなぁと思ってたらこれがあった！」「思い立ったら好きな場所で使えて便利」といったコメントが。2Lの容量で広い範囲を一度にケアでき、ホースが届きにくい玄関先や自転車、アウトドア用品の掃除にも活躍します。

ニトリの掃除アイテムは、時短・使いやすさ・価格すべて優秀。日々の掃除を負担なく、効率良く進めたい人はぜひ探してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部