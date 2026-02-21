「パニック障害になりやすい人」の特徴はご存知ですか？原因についても解説！

パニック障害は、突然の強い不安や恐怖を伴う発作が特徴的な精神疾患ですが、一部の性格傾向や生活環境を持つ方はより発症しやすいとされています。

本記事では、パニック障害になりやすい人の特徴を中心にご紹介します。

ぜひ最後までお読みください。

※この記事はMedical DOCにて『「パニック障害になりやすい人」の特徴はご存知ですか？症状や治療法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

パニック障害になりやすい人の特徴や原因について

パニック障害について詳しく教えてください

パニック障害とは、突然理由もなく激しい不安や恐怖を感じ、動悸や息切れ、めまい、発汗、震えといった身体症状が現れる精神的な疾患です。これらの症状は「パニック発作」と呼ばれ、発作が起こると「このまま死んでしまうのではないか」と感じる程強烈なものです。発作は数分から長くても30分程度でおさまりますが、再び発作が起こるのではないかという「予期不安」が生じることで、外出や特定の場所へ行くことを避けるようになります。

パニック障害になりやすい人の特徴を教えてください

パニック障害になりやすい方には、いくつかの特徴や性格傾向が見られることがあります。真面目で責任感が強い方は、日常のストレスや緊張を抱え込みやすく、心身の負担が大きくなりがちです。また、完璧主義や周囲の期待に応えようと無理をしてしまう傾向のある人も、過剰なプレッシャーによって不安が高まりやすくなります。さらに、感受性が豊かで繊細な性格の方は、ストレスや環境の変化に敏感で、心のバランスを崩しやすい傾向があります。加えて、心配性で不安を感じやすい人や、過去に強いストレスやトラウマを経験した方も、パニック障害を引き起こしやすいとされています。生活習慣では、睡眠不足や過労、過度なカフェインやアルコール摂取も症状を悪化させる要因になります。これらの特徴はあくまで傾向ですが、ご自身の心身の状態に目を向け、ストレスを適切に発散することが予防につながります。

パニック障害になりやすい人の原因を教えてください

パニック障害の原因は一つではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。主な原因としては、脳内の神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリンのバランスが崩れることで、不安や緊張をコントロールしにくくなることが挙げられます。神経の働きの乱れは、ストレスや過労、睡眠不足といった生活習慣の影響を受けやすく、心身への負担が続くと発症リスクが高まります。また、遺伝的要因も関係しており、家族にパニック障害を経験した方がいる場合、発症しやすい傾向があるとされています。性格的には、完璧主義や責任感が強い方、感受性が豊かでストレスを感じやすい方が発症しやすいとされています。さらに、過去のトラウマや環境の変化、大きなプレッシャーを感じるできごとがきっかけとなり、パニック発作を引き起こすケースもあります。不安や違和感を感じたら早めに医師に相談し、適切な治療を受けることが重要です。

編集部まとめ

ここまでパニック障害になりやすい人の特徴についてお伝えしてきました。

パニック障害になりやすい人の要点をまとめると以下のとおりです。

・パニック障害になりやすい人の特徴として、完璧主義や不安傾向が強い性格、ストレスを感じる生活環境、過去のトラウマ体験などが挙げられる

・パニック障害は突然の強い不安や恐怖を伴う発作が特徴で、動悸や息切れ、めまいなどの症状が現れる病気だが、薬物療法や認知行動療法などの治療法が用いられる

・パニック障害の方には、励ましや否定的な言葉を避け、安心感を与えることが大切

これらの情報が、パニック障害になりやすい方の助けになれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

パニック障害における発症年齢と人格特性の関連性についての検討｜不安障害研究, 6(1), 25-33, 2014

パニック障害（パニック症）の認知行動療法マニュアル（治療者用）｜厚生労働省