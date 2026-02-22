20歳オライリーが2ゴール！　マンCがニューカッスルに勝利、首位アーセナルとの勝ち点差は「2」に

プレミアリーグ第27節が21日に行われ、マンチェスター・シティとニューカッスルが対戦した。両チームの対戦はこれが今季4度目となる。昨年11月の第12節ではニューカッスルが勝利したが、カラバオ・カップ準決勝ではマンチェスター・シティがファーストレグとセカンドレグのいずれも勝利した。3月7日にもFAカップ5回戦で再び激突する両チーム。今回はどちらに軍配が上がるのか注目が集まるところだった。

試合は、マンチェスター・シティがボールをコントロールする展開となる。すると14分、中盤の競り合いからマンチェスター・シティが速攻に転じると、オマル・マルムーシュがドリブルで駆け上がり、最後はニコ・オライリーがボックス手前の左寄りから左足を一閃。強烈なシュートがゴールニアサイドに突き刺さり、マンチェスター・シティが先制した。ところが22分、ニューカッスルが追いつく。左CKの流れからこぼれ球をジェイコブ・マーフィーがつなぎ、ルイス・ホールがミドルシュートを放つと、相手選手にディフレクションしながらゴール右に吸い込まれた。しかしマンチェスター・シティは27分、アントワーヌ・セメニョがボックス内へスルーパスを送り、アーリング・ハーランドがボックス内右からクロス。これをオライリーが頭で叩き込み、再びリードを奪う。その後、お互いにゴールに迫る場面があったが、前半はマンチェスター・シティの1点リードで終わった。後半に入るとニューカッスルが本来の調子を取り戻すが、マンチェスター・シティも縦に速い攻撃からゴールに迫っていく。何とか追いつきたいニューカッスルは徐々に敵陣でプレーする時間帯を増やし、一方のマンチェスター・シティはなかなかゴールに迫れない状況が続く。結局、このまま試合は終了。マンチェスター・シティが逃げ切りに成功し、ニューカッスルに2−1で勝利した。またこの結果、首位アーセナルとの勝ち点差は「2」となった。マンチェスター・シティは、28日に行われる次節で田中碧を擁するリーズと敵地にて対戦。ニューカッスルはこのあと、24日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・プレーオフのセカンドレグでホームにカラバフ（アゼルバイジャン）を迎える。【スコア】マンチェスター・シティ 2−1 ニューカッスル【得点者】1−0 14分 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）1−1 22分 ルイス・ホール（ニューカッスル）2−1 27分 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）