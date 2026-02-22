　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※2月13日信用買い残の2月6日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-20,138　　146,290　　 47.27
２．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-7,229　　 42,356　　　8.59
３．<8729> ソニーＦＧ 　 　　-6,481　　118,058　　213.64
４．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-5,451　　 29,885　　　7.30
５．<7011> 三菱重 　　　 　　-4,326　　 15,072　　　6.25
６．<7201> 日産自 　　　 　　-3,395　　 24,256　　　3.26
７．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-3,375　　 94,989　　 22.01
８．<6740> Ｊディスプレ　　　-3,275　　 14,249　　　1.74
９．<7205> 日野自 　　　 　　-3,256　　　5,260　　　8.95
10．<8358> スルガ銀 　　 　　-2,218　　　　714　　　3.63
11．<8604> 野村 　　　　 　　-1,739　　 13,865　　 14.99
12．<8001> 伊藤忠 　　　 　　-1,615　　　5,154　　　3.81
13．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-1,538　　 15,085　　 13.66
14．<8897> ミラースＨＤ　　　-1,197　　　2,644　　 43.86
15．<4062> イビデン 　　 　　-1,171　　　1,686　　　2.49
16．<285A> キオクシア 　 　　-1,132　　　7,448　　　5.08
17．<6857> アドテスト 　 　　-1,025　　　3,421　　　1.60
18．<9424> 日本通信 　　 　　-1,008　　　9,977　　 18.29
19．<4523> エーザイ 　　 　　　-904　　　1,067　　　9.92
20．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-829　　　2,872　　　9.74
21．<4005> 住友化 　　　 　　　-800　　　8,205　　　7.03
22．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-783　　　4,219　　　7.69
23．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-776　　　5,472　　 14.95
24．<4506> 住友ファーマ　　　　-749　　　8,556　　 32.73
25．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-744　　　7,828　　 55.72
26．<6058> ベクトル 　　 　　　-712　　　1,334　　 28.88
27．<7453> 良品計画 　　 　　　-678　　　1,439　　　1.91
28．<7936> アシックス 　 　　　-624　　　1,312　　　2.86
29．<8766> 東京海上 　　 　　　-611　　　2,133　　　9.26
30．<7203> トヨタ 　　　 　　　-573　　　6,948　　　2.03
31．<9412> スカパーＪ 　 　　　-570　　　2,520　　 34.10
32．<4063> 信越化 　　　 　　　-559　　　3,481　　　2.72
33．<2802> 味の素 　　　 　　　-552　　　1,255　　　4.74
34．<2768> 双日 　　　　 　　　-545　　　2,052　　 14.10
35．<6976> 太陽誘電 　　 　　　-544　　　1,002　　　5.61
36．<2432> ディーエヌエ　　　　-521　　　4,391　　 21.01
37．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-518　　 11,156　　　8.48
38．<5471> 大同特鋼 　　 　　　-512　　　1,399　　　9.22
39．<7211> 三菱自 　　　 　　　-505　　　3,318　　　1.25
40．<7532> パンパシＨＤ　　　　-499　　　3,815　　　3.54
41．<6506> 安川電 　　　 　　　-495　　　2,196　　　6.51
42．<5801> 古河電 　　　 　　　-491　　　1,070　　　1.73
43．<6954> ファナック 　 　　　-487　　　2,651　　　5.83
44．<9504> 中国電 　　　 　　　-484　　　2,026　　　9.94
45．<4188> 三菱ケミＧ 　 　　　-478　　　　984　　　5.32
46．<3660> アイスタイル　　　　-469　　　5,833　　 20.83
47．<9503> 関西電 　　　 　　　-465　　　1,351　　　5.93
48．<8113> ユニチャーム　　　　-458　　　2,894　　　8.13
49．<6323> ローツェ 　　 　　　-455　　　5,187　　 20.68
50．<6594> ニデック 　　 　　　-452　　　9,958　　 14.95

株探ニュース