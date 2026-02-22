信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、ＳＢＧ、ソニーＦＧ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※2月13日信用買い残の2月6日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -20,138 146,290 47.27
２．<9984> ＳＢＧ -7,229 42,356 8.59
３．<8729> ソニーＦＧ -6,481 118,058 213.64
４．<8306> 三菱ＵＦＪ -5,451 29,885 7.30
５．<7011> 三菱重 -4,326 15,072 6.25
６．<7201> 日産自 -3,395 24,256 3.26
７．<9501> 東電ＨＤ -3,375 94,989 22.01
８．<6740> Ｊディスプレ -3,275 14,249 1.74
９．<7205> 日野自 -3,256 5,260 8.95
10．<8358> スルガ銀 -2,218 714 3.63
11．<8604> 野村 -1,739 13,865 14.99
12．<8001> 伊藤忠 -1,615 5,154 3.81
13．<5016> ＪＸ金属 -1,538 15,085 13.66
14．<8897> ミラースＨＤ -1,197 2,644 43.86
15．<4062> イビデン -1,171 1,686 2.49
16．<285A> キオクシア -1,132 7,448 5.08
17．<6857> アドテスト -1,025 3,421 1.60
18．<9424> 日本通信 -1,008 9,977 18.29
19．<4523> エーザイ -904 1,067 9.92
20．<7272> ヤマハ発 -829 2,872 9.74
21．<4005> 住友化 -800 8,205 7.03
22．<6315> ＴＯＷＡ -783 4,219 7.69
23．<6762> ＴＤＫ -776 5,472 14.95
24．<4506> 住友ファーマ -749 8,556 32.73
25．<8473> ＳＢＩ -744 7,828 55.72
26．<6058> ベクトル -712 1,334 28.88
27．<7453> 良品計画 -678 1,439 1.91
28．<7936> アシックス -624 1,312 2.86
29．<8766> 東京海上 -611 2,133 9.26
30．<7203> トヨタ -573 6,948 2.03
31．<9412> スカパーＪ -570 2,520 34.10
32．<4063> 信越化 -559 3,481 2.72
33．<2802> 味の素 -552 1,255 4.74
34．<2768> 双日 -545 2,052 14.10
35．<6976> 太陽誘電 -544 1,002 5.61
36．<2432> ディーエヌエ -521 4,391 21.01
37．<8316> 三井住友ＦＧ -518 11,156 8.48
38．<5471> 大同特鋼 -512 1,399 9.22
39．<7211> 三菱自 -505 3,318 1.25
40．<7532> パンパシＨＤ -499 3,815 3.54
41．<6506> 安川電 -495 2,196 6.51
42．<5801> 古河電 -491 1,070 1.73
43．<6954> ファナック -487 2,651 5.83
44．<9504> 中国電 -484 2,026 9.94
45．<4188> 三菱ケミＧ -478 984 5.32
46．<3660> アイスタイル -469 5,833 20.83
47．<9503> 関西電 -465 1,351 5.93
48．<8113> ユニチャーム -458 2,894 8.13
49．<6323> ローツェ -455 5,187 20.68
50．<6594> ニデック -452 9,958 14.95
株探ニュース