　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※2月13日信用売り残の2月6日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<4063> 信越化 　　　 　　-7,866　　　1,279　　　2.72
２．<3968> セグエＧ 　　 　　-1,379　　　　239　　　7.61
３．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-600　　　2,310　　　5.39
４．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-411　　　2,991　　　8.49
５．<5563> 新日本電工 　 　　　-290　　　　448　　　3.44
６．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-196　　　1,710　　　3.65
７．<4755> 楽天グループ　　　　-191　　　1,278　　 11.93
８．<6723> ルネサス 　　 　　　-181　　　　706　　　6.78
９．<6501> 日立 　　　　 　　　-181　　　　476　　 13.77
10．<3778> さくらネット　　　　-170　　　1,815　　　1.33
11．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-155　　　2,641　　　0.86
12．<2802> 味の素 　　　 　　　-148　　　　264　　　4.74
13．<5202> 板硝子 　　　 　　　-145　　　　282　　 60.62
14．<4689> ラインヤフー　　　　-143　　　　511　　 55.53
15．<2492> インフォＭＴ　　　　-133　　　　596　　　4.07
16．<3546> アレンザＨＤ　　　　-132　　　　357　　　0.29
17．<2982> ＡＤＷＧ 　　 　　　-122　　　　528　　　8.80
18．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　-120　　　　652　　　1.46
19．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-107　　　　862　　 61.72
20．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　-98　　　　356　　 10.62
21．<6752> パナＨＤ 　　　　　　-94　　　1,150　　　1.17
22．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　-91　　　1,037　　　4.35
23．<8410> セブン銀 　　　　　　-83　　　4,105　　　2.07
24．<7951> ヤマハ 　　　　　　　-81　　　　295　　　2.13
25．<7172> ＪＩＡ 　　　　　　　-79　　　　 29　　 81.47
26．<5803> フジクラ 　　　　　　-74　　　　781　　　4.57
27．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　-67　　　　184　　　5.32
28．<1951> エクシオＧ 　　　　　-67　　　　 13　　　8.89
29．<7731> ニコン 　　　　　　　-67　　　　394　　　0.49
30．<8346> 東邦銀 　　　　　　　-65　　　　485　　　1.51
31．<6586> マキタ 　　　　　　　-65　　　　 71　　　0.69
32．<6849> 日本光電 　　　　　　-65　　　　 56　　　2.07
33．<8550> 栃木銀 　　　　　　　-61　　　　123　　 14.19
34．<8515> アイフル 　　　　　　-60　　　　497　　 17.58
35．<2914> ＪＴ 　　　　　　　　-56　　　　338　　　5.67
36．<5333> ガイシ 　　　　　　　-56　　　　 90　　　9.17
37．<8233> 高島屋 　　　　　　　-55　　　　685　　　1.81
38．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　-53　　　　583　　　7.57
39．<6395> タダノ 　　　　　　　-53　　　　 26　　 15.42
40．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　-50　　　　242　　 23.05
41．<7220> 武蔵精密 　　　　　　-49　　　　 16　　 37.94
42．<4680> ラウンドワン 　　　　-47　　　　157　　 20.53
43．<6471> 日精工 　　　　　　　-47　　　　250　　　5.93
44．<3563> Ｆ＆ＬＣ 　　　　　　-46　　　　199　　　1.89
45．<3402> 東レ 　　　　　　　　-45　　　　383　　　4.21
46．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　　　　-44　　　　247　　 14.00
47．<5406> 神戸鋼 　　　　　　　-43　　　　381　　　4.69
48．<1803> 清水建 　　　　　　　-43　　　　222　　　4.09
49．<6997> 日ケミコン 　　　　　-42　　　　159　　　6.73
50．<2471> エスプール 　　　　　-42　　　　212　　　7.43

株探ニュース