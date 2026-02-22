信用残ランキング【売り残減少】 信越化、セグエＧ、ＩＨＩ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※2月13日信用売り残の2月6日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<4063> 信越化 -7,866 1,279 2.72
２．<3968> セグエＧ -1,379 239 7.61
３．<7013> ＩＨＩ -600 2,310 5.39
４．<5401> 日本製鉄 -411 2,991 8.49
５．<5563> 新日本電工 -290 448 3.44
６．<3903> ｇｕｍｉ -196 1,710 3.65
７．<4755> 楽天グループ -191 1,278 11.93
８．<6723> ルネサス -181 706 6.78
９．<6501> 日立 -181 476 13.77
10．<3778> さくらネット -170 1,815 1.33
11．<6330> 東洋エンジ -155 2,641 0.86
12．<2802> 味の素 -148 264 4.74
13．<5202> 板硝子 -145 282 60.62
14．<4689> ラインヤフー -143 511 55.53
15．<2492> インフォＭＴ -133 596 4.07
16．<3546> アレンザＨＤ -132 357 0.29
17．<2982> ＡＤＷＧ -122 528 8.80
18．<6472> ＮＴＮ -120 652 1.46
19．<9434> ＳＢ -107 862 61.72
20．<1605> ＩＮＰＥＸ -98 356 10.62
21．<6752> パナＨＤ -94 1,150 1.17
22．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -91 1,037 4.35
23．<8410> セブン銀 -83 4,105 2.07
24．<7951> ヤマハ -81 295 2.13
25．<7172> ＪＩＡ -79 29 81.47
26．<5803> フジクラ -74 781 4.57
27．<4188> 三菱ケミＧ -67 184 5.32
28．<1951> エクシオＧ -67 13 8.89
29．<7731> ニコン -67 394 0.49
30．<8346> 東邦銀 -65 485 1.51
31．<6586> マキタ -65 71 0.69
32．<6849> 日本光電 -65 56 2.07
33．<8550> 栃木銀 -61 123 14.19
34．<8515> アイフル -60 497 17.58
35．<2914> ＪＴ -56 338 5.67
36．<5333> ガイシ -56 90 9.17
37．<8233> 高島屋 -55 685 1.81
38．<3436> ＳＵＭＣＯ -53 583 7.57
39．<6395> タダノ -53 26 15.42
40．<7868> 広済堂ＨＤ -50 242 23.05
41．<7220> 武蔵精密 -49 16 37.94
42．<4680> ラウンドワン -47 157 20.53
43．<6471> 日精工 -47 250 5.93
44．<3563> Ｆ＆ＬＣ -46 199 1.89
45．<3402> 東レ -45 383 4.21
46．<2127> 日本Ｍ＆Ａ -44 247 14.00
47．<5406> 神戸鋼 -43 381 4.69
48．<1803> 清水建 -43 222 4.09
49．<6997> 日ケミコン -42 159 6.73
50．<2471> エスプール -42 212 7.43
株探ニュース