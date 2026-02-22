俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第7話「決死の築城作戦」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。しかし祝言の日、直（白石聖）が中村に帰ると言い始め、小一郎（仲野太賀）は戸惑う。一方、織田信長（小栗旬）の美濃攻めに対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。兄弟は川並衆の棟梁・蜂須賀正勝（高橋努）とよしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告。直がふらつき、かがんで額に手をやる。寧々（浜辺美波）も心配。体調に異変をきたしたのか。

また、氏家直元（河内大和）稲葉良通（嶋尾康史）とともに「美濃三人衆」と呼ばれる安藤守就役を演じる俳優の田中哲司が初登場。大河出演は、荒木村重役を演じた2014年「軍師官兵衛」以来12年ぶり4回目となる。