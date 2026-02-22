男性9人組「超特急」が21日、全国アリーナツアーの最終公演を東京・国立代々木競技場第1体育館で行った。終盤に、11月25日に初の東京ドーム公演を開催することを発表。結成15年の節目で迎える夢舞台に向けて、リーダーで、3号車のリョウガ（31）は「8号車（ファンの総称）というメンバーを含めて『超特急』に金メダル！」と、ミラノ・コルティナ冬季五輪にかけて喜びをかみしめた。

8号車への報告はアンコールの最中。リョウガの「東京ドーム、決まりました！」と絶叫から、場内のモニターに東京ドームの上空写真が映し出された。会場は大歓声に包まれ、5号車のユーキ（31）は「待たせたな！」と感謝を伝えた。

結成から走り続けてきた1桁号車にとっては悲願だ。2号車のカイ（31）は「15周年という切りの良いタイミングでできるのは美しいし、感慨深い」と遠い目。5号車のユーキ（31）と7号車のタカシ（29）は口をそろえて「まだ東京ドームに立てるという予定が決まっただけ」と引き締め、4号車のタクヤ（31）も「8号車を待たせてしまった感覚ですね。個人としてもグループとしてさらにレベルアップしたい」と、満足はしていない。

その思いは22年に加入した2桁号車の4人も変わらない。11号車のシューヤ（30）は「東京ドームからが本当のスタート」と心を燃やす。当初から“終着駅”に掲げてきた東京ドームは、グループが大きくなるにつれて“終着駅であり、始発駅”となった。

それでも夢見る舞台に立つ予定はできただけに、期待も膨らむばかり。ユーキは「（以前に）テレビで言っちゃったからやるしかないんですけど、東京ドーム内に電車を走らせたいです。“銀河鉄道999”みたいに！」とニヤリ。この演出は昨冬のフジテレビ音楽特番「FNS歌謡祭」でMCを務めた嵐の相葉雅紀（43）にも話しており、カイは「相葉さんが“見に行きます”と言ってくださりましたから」、リョウガも「データとして証拠残っていますから」と、アイドルの先輩に向けて圧をかけた。

ツアー最終公演となる同所公演は2日間で計約2万2000人を動員。代表曲「NINE LIVES」やツアータイトルと同名の「REAL」など22曲を披露した。今回のツアーは昨年末から全国6都市を巡り、12公演で計約11万人を動員した。