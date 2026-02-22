「オープン戦、中日１−１阪神」（２１日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）

阪神先発の高橋遥人投手が２回４安打１失点。初回から二回にかけて４者連続三振を奪うなど、持ち前の制球力と球威を発揮した。その後は才木、伊藤将、伊原が継投し無失点。開幕ローテを争う投手陣が力を示した。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏が各投手の内容を分析し「順調な仕上がり」と高評価を下した。

◇ ◇

阪神は今季の先発ローテ候補が次々とマウンドに上がり、各投手とも順調な仕上がりだった。

高橋は故障の影響もあって、毎年春先から出遅れていたが、今年はこの時期に投げられていることだけでも大きい。スピードも１５０キロ出ていたし、制球も良かった。三振も２回で五つ取れた。今のままで問題ない。いまシーズンに入っても、すぐに投げられるぐらいに出来上がっている。

才木はストレートはやや高い球もあったけど、これはいつものこと。１５０キロ出ていたし、それなりに変化球も投げられていた。球種でカギを握るのが決め球でもあるフォーク。昨年はシーズン通してワンバウンドすることが多かった。勝負球でもあるだけに、一発で空振りが取れる安定感がほしいところ。フォークの精度が高まれば、去年以上に結果はついてくる。

伊藤将はそれほどスピード、球威があるわけではないので、打者との駆け引きの中で、いかに曲げたり落としたりできるかがポイント。去年までの２年間は不振を引きずっていて、生命線でもある制球が甘かった。左の先発候補には力のある伊原もいて開幕ローテ争いを勝ち抜くのは簡単ではない。全体的な完成度を高めてアピールしていくことが求められる。