◇オープン戦 阪神1―1中日（2026年2月21日 北谷）

オープン戦初戦の最初の守り、1回裏先頭の中日・岡林勇希が打席に立った。阪神新外国人の遊撃手キャム・ディベイニーの守備位置に「深いな」と思った。初めて見る打者で、その俊足を知らないのだろう。

すると、ボテボテのゴロが二塁キャンバス寄りに転がった。ディベイニーは処理するまで、自然と打者走者の走りが目に入る。焦ったのだろう。ボールを握り替える際にジャッグルし、一塁送球は間に合わなかった。内野安打である。

「そうね」と試合後、ヘッドコーチの和田豊はうなずいた。「まだ、相手打者がどんな足なのかを知らないからね。守備位置はもっと前で良かったかもしれない。まあ、ジャッグルしていなければアウトにできていたかもしれないけど」

手もとのストップウオッチ計測で岡林の一塁到達は4秒02。相当なタイムである。4秒を切る素早い処理が求められるわけである。

「それは徐々に学んでいけばいいことでね。実際、担当コーチも（守備位置を）指示していただろうし。前と言っても、どれぐらい前を守るのかということもある。いつまでも同じことをしていたら、ダメだけど、今はまだ勉強中ですよ」

その通り。実際、岡林の次の打席（3回裏）も同じ回の先頭だったが、今度は1回裏よりも3メートルほど前を守っていた。早くも学んだわけだ。

さらに、4回裏、5回裏とさばいた遊ゴロ一塁送球はともに4秒を切っていた。打者はさほど速くない福永裕基と石伊雄太で、3、4歩前でアウト。この打者走者なら急ぐ必要はない。

実際、打者走者や走者の走力がどれほどか……というのは守備で重要な準備要素になる。

2回裏1死一塁。福永に三塁線突破の二塁打を浴びた際、左翼手・中川勇斗は打球処理が手につかなかった。「焦った」と正直に話している。

なぜなら一塁走者の新外国人ミゲル・サノーが予想以上に足が遅く、二塁打コースの打球でも三塁で刺せるかも！？と思ったからだろう。強打が注目されるサノーだが、その鈍足ぶりも学んだ試合だったと言える。

プロ野球はシーズン143試合。同一リーグの他5球団とは25回も対戦する。偵察隊や情報網が張り巡らされたなか、わずかな強みや弱みを競い合う。走者の速さ（遅さ）を開幕まで頭にたたき込みたい。 ＝敬称略＝ （編集委員）