女優の中谷美紀（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。

夫でドイツ出身のビオラ奏者・ティロ・フェヒナー氏（58）と舞踏会を楽しむ様子を公開した。

ウィーン国立歌劇場で行われたという毎年恒例の舞踏会の連続で投稿している中谷。「ダンスホールでワルツやカドリーユが踊られ、ロージュでは華やかな宴が繰り広げられる傍らで、ミシュラン三つ星レストラン、シュタイアーエッグのポップアップレストランや、ヒールの修理、メイクのタッチアップコーナー、ディスコルームなど、国立歌劇場を隅々まで用いて文化祭のようなアクティビティーが様々催されていたようです」とつづり、夫とのツーショットも披露した。

「オペラ歌手たちやバレエダンサー、国立歌劇場管弦楽団の音楽家たちは、ステージを降りたら素朴なひとりの人間に戻り、華やかな世界から隠れて家族や仲間とともに、アーティストラウンジに集います」としつつ「舞踏会は朝5時まで続きますが、私たちは早々に徒歩で帰宅しました」とつづった。

「翌日にはお洋服をクリーニング屋さんに運び、ドラッグストアにて新しいモップとエコ洗剤を購入して床掃除にトイレ掃除、それが現実というものです。めでたし、めでたし」と締めくくった。

この投稿に、ファンからは「お綺麗です」「素敵なご夫婦です」「ご夫婦姿もぜーーんぶ素敵！」「ティロさんとのツーショットも久しぶりに見れて嬉しいです」「旦那さまとの素敵なツーショットありがとうございます」「華やかで美しい」「夫婦仲睦まじいですね」などのコメントが寄せられている。