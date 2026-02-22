「上前津昭和のくらし館」を運営する斎藤要一さん（右）と妻立子さん＝名古屋市

名古屋市中心部、地下鉄上前津駅近くの14階建て新築マンション1階に2025年11月、昭和の日本式住居を紹介する私設資料館「上前津昭和のくらし館」が開館した。この土地で過ごした斎藤要一さん（83）と妻立子さん（80）が二人三脚で運営。「古き良き昭和の生活の工夫を感じてもらい、地域のつながりが復活するきっかけにしたい」と意気込む。（共同通信＝大石亮太）

資料館は、こたつなどが展示される冬の仏間や、すだれや扇風機が並ぶ夏の居間といった昭和30年代の日本家屋の空間を再現。ギャラリールームには、足踏みミシンや洗濯板などの当時の生活用具が並ぶ。

愛称はブンダー・ハウス。「ブンダー」はドイツ語で驚異の意味を示す。「昭和の生活に驚きを感じてほしい」と思い、立子さんが命名した。

展示の多くは要一さんが育った家にあった物で、岩手県大船渡市の立子さんの知人らから「せっかくなら残してほしい」と寄贈されたものも。

きっかけは、要一さんが育った築約70年の日本家屋を取り壊し、マンションを建設する計画が持ち上がった2020年。消えつつある昭和の良さが残る日本家屋の自宅を、なんとか保存・再現できないかと考え、デベロッパーに提案。学芸員の資格を持つ立子さんの助言もあり、建築計画に盛り込むことができた。

「日本の食生活は広まっているが、日本型の住生活は切り捨てられている。環境に優しい先人の知恵を感じてほしい」と2人は話す。

開館から4営業日で約40人が来館。かつての生活様式に郷愁を感じる人や親子で訪れる人もいるという。入館料は200円で、保護者同伴の子どもは無料。予約制で同館のホームページから申し込める。

開館日は不定期で「年老いて体は大変だけど、元気に月4日は開きたいね」と話す2人。今後は展示に加え、昭和を感じるイベントを開く予定だ。「環境に優しい暮らしの話題を中心に、町の人が交流する施設にしたい」

「上前津昭和のくらし館」に再現された縁側＝名古屋市