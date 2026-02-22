ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪もあとわずか。日本勢は冬季史上最多のメダル数を記録するなど躍進し、列島に感動をもたらした。そんな中、中国で称えられている日本人もいる。中国日刊紙「瀟湘晨報」は、スノーボード男女スロープスタイルで金メダルを獲得した蘇翊鳴（スー・イーミン＝中国）を指導した、佐藤康弘コーチについて伝えた。

「蘇翊鳴のコーチがインタビューに答える。『金メダルとるまで恋愛禁止』はただの冗談」との見出しで記事を掲載。竹内亮氏による2人のドキュメンタリー映像の内容を紹介した。記事によると蘇翊鳴は以前、「金メダルを獲るまでは恋愛はできない」と佐藤コーチに言われていると話していたが、佐藤コーチがこれを冗談だと否定したという。蘇翊鳴には恋人がおり、誕生日と金メダルを祝福したとも伝えている。

中国メディア「新浪体育」が金メダルの直前について「佐藤は自分の弟子よりも緊張した様子で地面にひざまずき、蘇翊鳴のために祈っていた。中継のカメラにとらえられたその姿に中国の多くのファンは心を動かされた」と伝えるなど、佐藤コーチと蘇翊鳴の関係性は中国で感動を呼んでいる。

竹内亮氏によるドキュメンタリー映像を見た中国ファンからは「彼のコーチが日本人とは驚きだ」「2人の友情は本当に美しい」「遠くの親戚より近くの他人と言うではないか。両国、両国の国民が和やかに付き合い、長く仲良くしていけることを願う」「2人の関係は完全に政治やら何やら、他の要素を超越している」「国を越えた師弟のつながりには本当に心を動かされる」などと2人の関係に好意的なコメントが多数集まった。

佐藤コーチについても「愛すべき人、実に味わい深い人」「気持ちの深いつながりに心動かされずにはいられない」「感動的な師弟の情」などと称賛が書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）