¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ûà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¡ÎäÀÅÂÐ½è¤â»°±ºÍþÍè¡ÖÊÄ¤áËº¤ì¤¿¤Î¤ÏÎ¶°ì¤¯¤ó¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»°±º¤Î°áÁõ¤Î¸å¤í¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬¶õ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç½Ð¿Ø¡£ÅÓÃæ¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÌÚ¸¶¤¬¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»°±º¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤Ç¡ÊÌÚ¸¶¤Ë¡ËÇØÃæ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤òÊÄ¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶¤Ï±éµ»Ãæ¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥¯¤òÊÄ¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌÏº÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥¯¤òÊÄ¤á¤¿¤¬¡¢»°±º¤ÏÉÔËþ´é¡£¡ÖÊÄ¤áËº¤ì¤¿¤Î¤ÏÎ¶°ì¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÃÄÂÎ¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤òÃ¥¼è¡£ÆüËÜ¤Î»ÙÃì¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Î¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤ËºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤Ë¸ÞÎØ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Þ¤¿À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢£³¿Í¤Ç¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È½ª¤ï¤ê¤ËÎé¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÚ¸¶¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¤Þ¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁö¤êÈ´¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì´ÉñÂæ¤Ç³Î¤«¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£