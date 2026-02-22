¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç16¡Û¡ÖÇúÇã¤¤½ªÎ»¡×!?¡ÄÃæ¹ñ³ô¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î±Æ¶Á¤ò¡È½ÕÀáÇúÇã¤¤Ãæ¹ñ¿Í¡É¤ËÊ¹¤¤¤¿
¾å³¤³ô¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç16Ç¯2·î26Æü¹æ¡ØÇä¤ì¶Ú¤Ï¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÊñÃú¡¢ËâË¡ÉÓ¡¢ÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¡¡½ÕÀáÇúÇã¤¤ÃÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÃæ¹ñÂçÉÔ¶·¤Î¥«¥²¡×¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í´«¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ï·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËèÇ¯1¡Á2·î¤Î½ÕÀá¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¤ØÂçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡£¤È¤¯¤Ë¡Ç08Ç¯¤´¤í¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ç10Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤«¤éÆüÍÑÉÊ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà¤é¤À¤¬¡¢¡Ç16Ç¯¤Ï¾¯¤·ÍÍ»Ò¤¬°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡¢Ç¯Îð¡¦¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
¡Ô¡Ö»öÁ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¤ä¥È¥â¥º¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏËâË¡ÉÓ¤äÌôÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É2Ëü±ß¤Û¤ÉÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º£Ç¯¤â½ÕÀáµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Âçµó¤·¤ÆÍèÆü¡£¡ÖÇúÇã¤¤¡×ÀûÉ÷¤¬³ÆÃÏ¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ»Ô¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿R¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤â¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¡¢Ë¬Æü¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÏÁ°Ç¯Èæ2ÇÜ¤ÎÌó500Ëü¿Í¤Ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÇã¤¤ÊªÂå¤ÏÌó16Ëü±ß¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢½ÕÀá¤Î¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Æþ¤ì»þ¤À¡Õ
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÁ°Ç¯¤Î¡Ç15Ç¯6·î¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¾å³¤³ô¤¬ÂçË½Íî¡£¤µ¤é¤Ë¿ÍÌ±¸µ¤ÎÀÚ¤ê²¼¤²¤â±Æ¶Á¤·¤ÆÀ¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤Þ¤Ç°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¡Ç15Ç¯¤Î¼Â¼Á·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï6.9¡ó¤Ë¡£25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄãÀ®Ä¹¤ÇÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¹âµé²ÈÅÅ¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤
²Ì¤¿¤·¤ÆÉÔ¶·¤Ï¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£Åö»þ¡¢Ãæ¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿Íµ¤¤Ê¤Î¤ÏËâË¡ÉÓ¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÊñÃú¡¢ÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤ÎR¤µ¤ó¤âËâË¡ÉÓ¤ò»æÂÞ¤Ë¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¹âµé²ÈÅÅ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤«¤é¡¢¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï»¨²ß¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô¡Ö¥¦¥Á¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ô¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ê·Êµ¤¸åÂà¤Î¡Ë±Æ¶Á¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£Í½»»¤Ï¡Ä¡Ä¿ôËü±ß¤Ç¤¹¡×¡ÊËÌµþ»Ô¤«¤éÍè¤¿C¤µ¤ó¡¦30Âå½÷À¡Ë
¡Ö¡Ê±Æ¶Á¤Ï¡Ë¶È³¦¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë·Êµ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¸Ä¿Í¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢µÙ²Ë¤â¼è¤ì¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦R»á¡Ë
¤È±Æ¶Á¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤¬¡¢¼ê¤Ë¤Ï±ýÇ¯¤Î¡ÖÇúÇã¤¤¡×Ãæ¹ñ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»æÂÞ¤Ê¤É¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡Õ
½ÉÇñÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀáÌó»Ö¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î´Ñ¸÷¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡Ö½ÕÀá¤Î´ü´ÖÃæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î²ÔÆ¯Î¨¤Ï90¡ó°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï°Â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¾åÌî¤Ï1Ëü¡Á2Ëü±ß¤Î°Â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ØÇúÇã¤¤¡ÙÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¼ûÍ×¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Õ
¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç°ìÈÖ¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ö¶äÎþ¥«¡¼¥É¡×¤Î¹ñ³°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¾å¸Â³Û¤òÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬µ¬À©¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1Æü1Ëü¸µ¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó17Ëü±ß¡Ë¤«¤éÇ¯´Ö10Ëü¸µ¡ÊÆ±¡¦Ìó170Ëü±ß¡Ë¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï»ñËÜÎ®½Ð¤òÁË»ß¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÆâ¼û¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¿ÍÌ±¸µ°Â¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎºâÉÛ¤ÎÉ³¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¡£¥Ç¥Õ¥ì¤¬Â³¤¤¤ÆËüÇ¯ÉÔ·Êµ¤¾õÂÖ¤ÎÆüËÜ¤Ë»ü±«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ö¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Î¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ
¡Ç16Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¾ÃÈñ³Û¤Ï3Ãû7476²¯±ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î1¿Í¤¢¤¿¤êÎ¹¹Ô»Ù½Ð¡ÊÎ¹Èñ¤ä½ÉÇñÈñ¤â´Þ¤à¡Ë¤Ï23Ëü504±ß¤ÇÁ°Ç¯¤«¤é18.4¡ó¤ÎÂçÉý¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤ÇÉ´²ßÅ¹¤¬¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÌÈÀÇÅ¹¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ä»þ·×Çä¤ê¾ì¤Ï¡¢´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£É´²ßÅ¹¤Ç¤ÎÌÈÀÇÉÊ¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯³ä¤ì¤¬Â³¤¡ÖÇúÇã¤¤¥Ð¥Ö¥ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÓñ¤«¤ì¤¿¡£
´Ñ¸÷Ä£¤Ï¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤¬¸º¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Á°Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ëÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ç16Ç¯¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤äÃæ´ÖÁØ¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¢¡Ç16Ç¯4·î¤«¤éÃæ¹ñ¿Í¤¬³°¹ñÀ½ÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤È¤¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢£ÂÐ¿ÍÌ±¸µ¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê±ß¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çã¤¤ÊªÃæ¿´¤Î¡Ö¥â¥Î¾ÃÈñ¡×¤«¤é¡¢¼«Á³¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥³¥È¾ÃÈñ¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î·Êµ¤¸ºÂ®¤ÏµÞ·ã¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¿ô¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÁý¤¨Â³¤±¡¢¡Ç19Ç¯¤Ë¤Ï959Ëü¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìÅÙ¤Ï¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ç25Ç¯¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó900Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Æ25Ç¯¤Î1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎ¹¹Ô¾ÃÈñ³Û¤â24Ëü6154±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¤ÊÆ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¸®ÊÂ¤ß30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÂç¤¤Ê³Û¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤áË¬Æü³°¹ñ¿Í¾ÃÈñ³ÛÁ´ÂÎ¤Î21.2¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£
ÅÏ¹Ò¼«½Í¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ç26Ç¯1·î¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï359Ëü7500¿Í¤ÈÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç-4.9¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Æ22Ç¯1·î°ÊÍè¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬60.7¡ó¤â¸º¤Ã¤¿±Æ¶Á¤À¡£¤À¤¬Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬»È¤¦¤ª¶â¤Ï¹â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤Û¤É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£