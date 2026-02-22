売れてるの、納得だわ♡【GU】完売前に欲しいのは「冬 → 春使えるジャケット」

これからアウターを買うなら、春先まで使いやすい軽めのジャケットが正解かも。トレンド感のあるコーデを目指したい大人女性には、【GU（ジーユー）】の人気アイテムがおすすめ。今回、注目したのはデニム調の生地を使った「ジップジャケット」。大人カジュアルになじむデザインなので、ぜひ早めにチェックしてみて。

春先まで使えるデニム調ジャケット

【GU】「コットンジップアップジャケット」\3,990（税込）

デニムのような風合いを先染めで表現したジップアップジャケット。公式サイトには「季節の変わり目に適したコットンツイル素材」とあり、今から春先まで活躍しそうです。ウエスト脇のゴムによる丸みのあるシルエットで、360度サマ見えが狙えるかも。マニッシュな雰囲気のデザインなので、甘めのワンピースやスカートに外しとして合わせるのもおすすめ。

春色パーカーと合わせて爽やかに

全3色展開でこちらはネイビーを着用。ライトグリーンのパーカーと重ね着すれば、春の訪れを感じさせるフレッシュな着こなしに。上半身にボリュームがあるので、ナローシルエットのスカートで引き算してすっきり見せると◎ 淡いトーンのコーデも、ネイビーのジャケットを羽織るとメリハリのあるスタイルに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M