飼い主さんの外出を阻止しようと、腕に噛みついている猫さん。駄々をこねるような姿が可愛らしいと動画は3.9万回以上も再生され、「出かけられない笑」「猫ちゃん、とても可愛いですね～」とのコメントが集まっています。

飼い主さんの外出を阻止したい猫さん

TikTokアカウント「Roy♛︎」さまに登場したロイくん。この日、飼い主さんが出かけようとしていたところ、その気配を察知してか「行っちゃダメ！」と言うように、飼い主さんの腕に噛みついてきたのだとか。

飼い主さんの腕を両手でしっかりと抱きかかえて、逃がすまいとしているロイくん。がっちりと腕をホールドして、飼い主さんが動けないようにしていたのだそう。その眼差しは真剣そのものです。

お家で一緒にいたい

ロイくんは、飼い主さんに甘えるようにそのまま腕に抱き着いていたのだとか。お家で一緒に過ごしたいのかもしれません。飼い主さんが振り払おうとしても、しっかりと抱き着いて放さなかったとのこと。

抱き着くだけではダメだと思ったのか、再び飼い主さんの腕にがぶりと噛みつくロイくん。絶対に離さないという強い意志すら感じます。飼い主さんが腕をさらに振っても放してくれる様子はありません。

絶対に飼い主さんの腕を放さない猫さん

飼い主さんはロイくんを腕から引きはがそうと、腕の向きを変えてみたのだとか。すると、ロイくんもそれに合わせて方向を変えて腕を噛みなおしてきたとのこと。どうやら放してくれるつもりはないみたいです。

洋服の袖が伸びてしまいそうなくらいしっかりと噛みついていたのだそう。お出かけ前にこんなに可愛らしい姿で甘えられてしまったら、予定を早く終わらせて家に帰ろうと思ってしまいますね。

お出かけ前の飼い主さんに噛みつくロイくんの姿は、Instagramで3.9万回以上も再生され、「出掛ける仕草を察知したのね」「アメショってなんでこんなに可愛いだろ～」「こんなん、振り払えるわけがない」「かわいすぎ」「休みです」「猫ちゃん、とても可愛いですね～」「泣いた」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「Roy♛︎」さまには、お家でのびのびと過ごしているロイくんの姿を見ることができますよ。甘えん坊で天真爛漫な姿に癒されます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Roy♛︎」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。