°ãË¡¥¹¥«¥¦¥È½¸ÃÄ¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ùvs.·Ù»¡Åö¶É ¥á¥ó¥Ä¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÅÅ·âÄº¾åºîÀï¡×¤È¡Ö¾®Èª²ñÄ¹¤ÎÁÇ´é¡×
¼¹Ç°¤ÎÁÜºº¤Ç¥È¥Ã¥×¡¦¾®Èª´²¾¼²ñÄ¹¤òÂáÊá¡ª
¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¥È¥Ã¥×¤Î²áµî¤ÈÁÇ´é
¤Þ¤µ¤ËÅÅ·â¡¢°ìµ¤¤ËÄº¾å¤òÂª¤¨¤¿¡½¡½¡£¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÌó£²£°£°£°¿Í¤Î¹½À®°÷¤òÊú¤¨¡¢¹ñÆâºÇÂç¤«¤ÄºÇ¶¯¡ÊºÇ¶§¡Ë¤È¾Î¤µ¤ì¤ë°ãË¡¥¹¥«¥¦¥È½¸ÃÄ¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡£¤½¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¾®Èª´²¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤¬·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÀøÉúÀè¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î¼ç¤Ê³èÆ°¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤«¤éÍÚ¤«£±£²£°£°ÒÎ¥¤ì¤¿¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤Ë½÷À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²þÀµÉ÷±ÄË¡¤Ç°ãË¡¤È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¾Ò²ðÎÁ¡Ë¡×¤òÅ¹Â¦¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¡×¤À¡£
Ç¯´Ö¼ý±×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â50²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ù»¡¤Ç¤µ¤¨¼ÂÂÖ¤ò½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£FRIDAY¼èºàÈÉ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤ò£²Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìÈÌ´ë¶È¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤¿°ÛÍÍ¤Ê»Ñ¤ò£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£
·Ù»¡¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿Äº¾åºîÀï¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£ÆÈ¼«Æþ¼ê¤·¤¿·Ù»¡Åö¶É¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡ÖÌÚ»³²ñÄ¹¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï»ñÎÁ¤Ë½àµò¤·¡¢²ñÄ¹¤ÈÉ½µ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ÐÎò¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤ÏÌÚ»³¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¡¢¤½¤Î¸å²þÌ¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æº£¤ÏÊÌÌ¾¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç06Ç¯º¢¤Ç¤¢¤ê¡¢Î©Àî¤Ë¤¢¤ë¥é¥ó¥³¥à¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ç09Ç¯º¢¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ê¤É¤Î´¿³Ú³¹¤Ë³èÆ°¶è°è¤ò°Ü¤·¤Æ¼¡Âè¤ËÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢¼«¿È¤é¤ò¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤ÈÌ¾¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ó
ÁÇÀ¤òÃÎ¤ëÎ¢¼Ò²ñ¤Î¿ÍÊª¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ã¤«¤é¡ØÁ´¹ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÈË²Ú³¹¤ò²¶¤¿¤Á¤ÇÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡ª¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¿¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥±¥¤¥±¤Ê¿Í¤ä¤Ã¤¿¡×
»þ¤Ë¡¢¶§Ë½¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ø¥ä¥¯¥¶¤¬¤Ê¤ó¤Ü¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¤¤¡Ù¤È¡¢Ë½ÎÏÃÄÁê¼ê¤Ë°ìÊâ¤âÂà¤«¤º¡¢¶þÉþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤³¤½¼«Ê¬¤Ç¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´´Éô¤Ë¥ä¥¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò²óÍ÷¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Ë½ÎÏ¤Ç»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
Äº¾åºîÀï¤Ø¤Î¡Ö£³Ç¯¤ÎÆ»¤Î¤ê¡×
·Ù»¡¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÎÅ¦È¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç23Ç¯2·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£µ¬Ìó°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸ÃÄ¤ÇË½¹Ô¤·¡¢£¸Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Æ¶Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£Èï³²¼Ô¤ÏÂç¿Í¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤òæêÌç¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Î¿¿«Åª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¬¥È¥¯¥ê¥å¥¦·¿¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤Æµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆâÉô¤ÎÅýÀ©¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¿¥Æâ¤Ë¡ØË½ÎÏÁõÃÖ¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤äÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥ê¥ó¥Á»ö·ï¤Ï¤½¤Î°ìÃ¼¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ôÀéËü±ß¤«¤±¤ÆÆÈ¼«¤ËÏ¢ÍíÍÑ¤Î°Ç¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¬Ç¾¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËöÃ¼¤È´´Éô¤Î´Ö¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¯¤é²¼¤ÃÃ¼¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤â¾åÁØÉô¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÁÜºº¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇË½ÎÏÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Àè¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÒÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿Ë½ÎÏÃÄ¤È¤âÏÂ²ò¤·¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ËÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤ò¡Ø¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ù¡Ø¥×¥í¡Ù¤Ê¤É¤È¾Î¤·¡¢¼èÄù¤ê¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÜÌ¾¤òÈë¤·¤Æ¸»»áÌ¾¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Å°Äì¤·¤¿·Ù»¡ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈëÌ©·ë¼ÒÅªÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤ÄÈ¿¼Ò²ñÅªÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡Ó
¡Ç24Ç¯½Õº¢¤«¤é¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤òÃæ¿´¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÁÜººÈÉ¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢ÁÈ¿¥¤Î²òÌÀ¤ÈÅ¦È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢²ñÄ¹¤ÏÂáÊá¤ÎÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤ÇÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç²ñ¿©¤ò½Å¤Í¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë°ì¿Í¤ÇÇã¤¤Êª¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤Î¾Ú¸À¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¹°÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢´íµ¡´¶¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó·Ù²ü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯²Æ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÈË²Ú³¹¤ò½ÐÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡ÆâÉô¤Ë¤¤¤¿¡Ö£Ó¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ç25Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤¬²ñÄ¹¤ò´Þ¤à´´Éô¤Î°ìÀÆÂáÊá¤òÁÀ¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº¾ðÊó¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÂ¦¤Ë´°Á´¤Ë¡ÖÈ´¤±¤Æ¡×¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÁÜººÈÉ¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿·ÙÉôÊä¤¬ÆâÉô¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Âð¤«¤é¤ÏÊó½·¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¶â900Ëü±ß¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ç¥¦¡Ê·Ù»¡Ä£¡Ë¤ò´Þ¤á·Ù»¡´´Éô¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î²õÌÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤ºÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ì¤ÈÂç¹æÎá¤¬²¼¤ê¡¢²ñÄ¹¤ÎÂáÊá¤ÏºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
·Ù»ëÄ£¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë²ñÄ¹¤òÁ´¹ñ¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¡£ÍÆµ¿¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¹°èË½ÎÏÃÄ¤Ë¸½¶â60Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÅìµþÅÔ¤ÎË½ÇÓ¾òÎã°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¡£±þ±ç¤â´Þ¤á¤ÆÁÜººÈÉ¤òÁý°÷¤·Êñ°ÏÌÖ¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÀÚ¤ê»¥¤È¤â¤¤¤¨¤ëºö¤â¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÇ¯¤ò±Û¤¹¤È¡¢·Ù»¡´´Éô¤Ë¤è¤ëÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬ÉÑÈË¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢´é¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÁÜºº´´Éô¡Ë
º£Ç¯1·î21Æü¤Ë¡¢¤³¤Î¼ï¤ÎºáÌ¾¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¸ø³«ÁÜºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿»ØÌ¾¼êÇÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï£±ËüËç¡£²ñÄ¹¤Î´é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤âÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£±âÈþÂçÅç¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é£µÆü¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±âÈþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇ¯Ëö¤«¤é»÷¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÁÜºº°÷½½¿ôÌ¾¤ò¸½ÃÏÆþ¤ê¤µ¤»¤ÆÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤é¤»¤¿¡£É¦¤òÀ¸¤ä¤·ÅÙ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆÊÑÁõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼êÇÛ¼Ì¿¿¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºòÇ¯10·îº¢¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î³¤±è¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬ÁÜººËÜÉô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï´ØÀ¾¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢12·î21Æü¤«¤é¤Ï±âÈþÂçÅç¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯2·î20¡¦27Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÆüËÜ¶¶¥°¥ë¡¼¥×*
¥á¥Ç¥£¥¢¤ä´±Î½¡¢À¯³¦¤Ê¤É¤Î½Ð¿È¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¼èºà¡¦¾ðÊó¥Á¡¼¥à¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÎÁ´ËÆ¤ËÇ÷¤Ã¤¿ºÇ¿·½ñÀÒ¡ØÊá¿©¡¡ÍßË¾¤ò¥«¥Í¤ËÊÑ¤¨¤ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦·¿ÈÈºá½¸ÃÄ¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î°Ç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë