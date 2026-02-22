こりゃ盲点だったーーーッ！！【マクドナルド】朝・夜も狙い目♡「限定バーガー」

【マクドナルド】では2月4日から「行った気になる！ N.Y. バーガーズ」を販売中。2022年、2023年、2025年にも登場した人気シリーズで、ニューヨーク気分が楽しめるボリューミーなバーガー。迫力のある四角いオリジナルバンズが特徴です。今回のシリーズでは、3種類のN.Y.バーガーズに加えて、朝と夜の限定メニューが登場。そこで今回は、朝も夜も見逃せない「限定バーガー」を紹介します。

午前10時30分までの限定バーガー

「N.Y.ソーセージ ペッパー & ビーフソテーマフィン」は、開店から午前10時30分まで購入できる朝マック®限定のメニュー。カリッと焼き上げられたイングリッシュマフィンに、ソーセージパティ・ビーフフィリング・スイートレモンソース・レタスをサンドしています。ソーセージパティ × ビーフフィリングのボリューミーな組み合わせは、朝からガッツリ食べたい気分を満たすのにぴったりです。

食べ応え満点！ ビーフパティ2枚の肉厚バーガー

17時以降に購入可能な夜マック®にも、食べ応え抜群の限定バーガーが登場。ビーフ100%の肉肉しいパティを贅沢にも2枚重ねた「N.Y.ダブル肉厚ビーフ ペッパー & ビーフソテー」は、ボリューム重視の夜マック®にぴったりな一品です。@empireo25さんによると「スイートレモンソースのチョコっとした酸味が良いアクセント」とのこと。ビーフの肉肉しさを感じつつ、胡椒のスパイシーさとレモンソースの酸味で、最後まで飽きずに食べられそうです。

【マクドナルド】で販売中の「限定バーガー」を制覇するなら、朝と夜の限定メニューを見逃さないで！ 販売期間は3月上旬までなので、ぜひ一度味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@collblanccc様、@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる