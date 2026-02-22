美しい姿に成長した猫ちゃんたちの光景に、絶賛の声が寄せられています。子猫の時はまん丸の瞳で愛らしい姿だった子猫たち。そんな猫ちゃんたちが、成猫になるにつれて美しさも兼ね備えるようになったと絶賛されています。投稿は再生回数78万回を突破し、「すっかり大人になったね」「可愛い子ちゃんから美猫さんに」と、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：小さくて可愛かった子猫たち→約2年後…立派に成長した『現在の様子』が素敵すぎる】

美しく成長した猫ちゃんたちに絶賛の声

ある日、Instagramアカウント『こはく ragdoll family』に投稿されたのは、小さく可愛らしかったラグドールの兄弟が、美しい成猫へと成長したビフォーアフターの光景。まず初めに映し出されたのは、猫ちゃんたちが子猫だった頃の姿。白い体にグレーのお耳、真っ青なまん丸の瞳の猫ちゃんたち。そのコロコロとした可愛らしさに、思わず頬が緩んでしまいます。

そんな子猫たちが、2年経つと…顔の真ん中で割れたハチワレ柄がチャームポイントの立派なラグドールへ成長！可愛さと美しさが共存するその姿に、思わず惚れぼれしてしまいます。

一見するとそっくりな猫ちゃんたちですが、カメラへの反応はそれぞれ違いがあるそう。カメラをジッと見つめるだけの子もいれば、興味津々に顔を近づける子、動くカメラを前足でパンチしてみる子など、個性豊かな兄弟たち。その猫ちゃんひとりひとりの違いにも目を引かれます。

大人になっても好奇心旺盛な兄弟たち

小さい頃からずっと一緒だった兄弟たちは、楽しいことがあればすぐに集まってくるそう。カメラの向こう側にあるものが気になる猫ちゃんたちは、4匹並んでカメラの向こうを見つめます。

鳴き声をあげる猫ちゃんがいたり、首をかしげてみる猫ちゃんがいたり。個性が見え隠れするそれぞれの観察スタイルが可愛いです。

みんなでのんびりくつろぐ姿にほっこり♪

そんな猫ちゃんたちは、もちろんくつろぐ時だって一緒。お互いに向き合って横になっているその姿は、ハートマークのよう。体が重なり合ってもケンカをしないその光景からは、お互いのことを信頼していることが伝わってきます。

そんな美しくて仲良しな猫ちゃん兄弟たちの様子に、たくさんの絶賛の声が寄せられることとなったのでした。

猫ちゃん兄弟の子猫時代と現在のビフォーアフターの光景には、「綺麗な猫さんたち」「品の良い顔してる」と美しさに見とれるコメントや、「かわいい子猫たち♡」と絶賛の声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『こはく ragdoll family』では、そんな仲良しラグドール4兄弟の日々の様子と、兄弟たちのお父さん猫、お母さん猫との日々が投稿されています。可愛い猫ちゃんたちの姿が、きっと日々の疲れを癒してくれることでしょう。

ラグドールのいちきちゃん、ラグドールのににぎちゃん、ラグドールのみつは君、ラグドールのしなつ君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

