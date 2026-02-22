今日22日(日)は全国的に暖かい南よりの風が強まってきて、「春一番」となる可能性もあります。西日本では大気の状態が不安定になり、所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。

南風が強まる 西日本は変わりやすい天気

今日22日(日)も、多くの所で晴れるでしょう。ただ、晴れをもたらす高気圧は次第に東へ移り、大陸方面からは前線を伴った低気圧が進んできます。この低気圧に向かうように、広い範囲で南よりの風が吹き、次第に強まるでしょう。地域によっては、これが「春一番」となる可能性もあります。強い風による交通の乱れに注意が必要です。

また、前線の影響で、沖縄や西日本では、あちらこちらで雨雲や雷雲が発達するでしょう。





沖縄は曇りや雨で、特に先島諸島では激しい雨の降る所がありそうです。九州と中国、四国は天気が変わりやすいでしょう。日差しは届きますが、午前も午後も、急に降る強い雨にお気を付けください。雷を伴う所もありそうです。近畿や東海、関東甲信は昼ごろまで晴れるでしょう。午後3時前後から雲が増えて、所々で雨が降ります。北陸と東北は、おおむね晴れるでしょう。北海道も晴れ間が広がります。夜は、曇りや雨となりそうです。

春一番とは

立春を過ぎると、西高東低の冬型の気圧配置が続きにくくなってきます。東シナ海や黄海付近で発生した低気圧が発達しながら日本海を進むことが増えて、この低気圧に向かって強い南風が吹き込みます。この時期に発生する低気圧は急速に発達することが多いため、荒れた天気になりやすく、強風や落雷、竜巻などの突風に注意が必要です。



気象庁の定義では、2月4日ごろの立春から3月21日ごろの春分までの間に、広い範囲で初めて吹く暖かく強い南風のことを春一番といいます。

春一番が吹いたと発表されるには、期間や風向、風速、最高気温、気圧配置などの条件があります。表に示すとおり、その条件は地方によって少し異なります。

最高気温 広く4月並み

最高気温は前日より高い所がほとんどで、全国的に4月並みとなるでしょう。九州から関東、北陸では20℃くらいまで上がる所もあり、昼間は上着なしでも良さそうです。東北は15℃前後の所が多く、北海道でも北部を中心に10℃を超える所があるでしょう。

この暖かさで、雪解けが進みます。積雪の多い地域では、雪崩、屋根からの落雪、路面状況の悪化に、いっそうの注意が必要です。