塩貝健人は後半20分から途中出場した

ドイツ・ブンデスリーガ、ヴォルフスブルクのFW塩貝健人が現地時間2月21日、リーグ第23節のアウクスブルク戦で移籍後初ゴールをマークした。

加入後、5試合目で結果を出した20歳のストライカーに、ファンは「やっぱバケモンや」と歓喜している。

ベンチスタートとなった塩貝は1-1の後半20分から途中出場。待望の瞬間が訪れたのは、そこからわずか6分後。味方がカウンターを仕掛けると、塩貝は自陣から猛烈なスプリント。右サイドを突破したモハメド・アムーラからの折り返しは、やや後ろに逸れたが、右足でうまく合わせてゴールへねじ込んだ。

塩貝は今季オランダ1部NECナイメヘンで7ゴールを記録し、今冬にヴォルフスブルクへ移籍。ブンデスリーガへステップアップを果たした。日本代表の森保一監督も高く評価しており、A代表入りも期待されている。

そんな20歳の記念すべきブンデス初ゴールをDAZNの公式Xが公開すると、ファンも歓喜。「これぞゴールセンス」「たった5試合目でブンデス初ゴール つよすぎ」「ガチで結果しか残さんやん」「期待しかない」「これ決めきれるのストライカーだな」「後藤塩貝どちからは必ずW杯入るな」「代表で見たい」と反応していた。（FOOTBALL ZONE編集部）