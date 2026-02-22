鹿屋体育大の1年生CB大場章太郎

2月18日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）プレーオフ。

東北選抜、北信越選抜、東海選抜、中国選抜、四国選抜、九州選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、勝者が2月23日から始まるデンチャレ本戦へと進出する。

ここではデンチャレプレーオフで目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は九州選抜の1年生CB大場章太郎（鹿屋体育大）について。191cmという圧倒的な高さを誇るCBは、サガン鳥栖U-18時代のライバル、そして尊敬する父から刺激を受けて大学サッカーで躍動を見せている。

デンチャレプレーオフのグループリーグ最終戦・東海選抜戦。この試合で勝てば1位通過という重要な一戦で大場は3バックの左CBとしてスタメンフル出場を果たした。

191cmのサイズはピッチ全体を見ても抜きん出ていた。そのサイズを生かした空中戦の強さを見せる一方で、ビルドアップ面でも正確かつテンポのよいパス出しでリズムを作り、こぼれ球を拾ってそのままドリブルで仕掛けて1枚剥がしてからのパスで攻撃の起点にもなった。

結果は2-2で同点となり、抽選（勝ち点、得失点差、警告枚数に応じた反則ポイント、当該チーム間の対戦成績で1位を決めるが、それも同じだったため）の結果、東海選抜が1位通過となり、九州選抜の本戦出場は無くなってしまったが、大場のプレーは多くのJクラブのスカウトの目に留まったのは間違いなかった。

「高校時代は怪我を繰り返して正直、思うようにサッカーができませんでした」

佐賀県出身の大場は父の影響を受けてサッカーを始め、小学校では父がコーチを務める鳥 栖少年サッカークラブでプレーしていた。中学進学時に父に勧められてサガン鳥栖U-15のセレクションに挑み、見事合格。中学3年間で身長が30cm近くも伸びて、187cmの大型CBとしてU-18に昇格をした。

ここまでは良かったが、高校2年生になるとその圧倒的なサイズとフィジカルのバランスが崩れ、内側靭帯を痛めるなど怪我に悩まされるようになった。プレミアリーグWEST最終戦の米子北戦で念願のプレミアデビューをスタメンフル出場で果たすが、3年生になると中足骨の骨折などもあり、プレミアWESTの出場はわずか5試合。出場時間も31分間に留まった。

「周りの選手が活躍する姿を見て悔しかったのですが、『絶対に心は折れないようにしよう』と思いました。今自分に何ができるか、トップ昇格は厳しくても大学で頑張ってプロになるために土台をしっかり作ろうと思っていました」

1学年上のMF堺屋佳介、同い年のMF鈴木大馳、1学年下のFW新川志音（シント＝トロイデン）らが活躍を見せる中で、自分の境遇に苦しむことのほうが多かった。だが、彼は鳥栖U-15、U-18を通じてビルドアップや足元のテクニックを学び、かつ自分のサイズを生かした対人やインターセプトの技術などを、リハビリを間に挟みながらも黙々と磨き続けた。

「中学1年生の時にボランチをやらせてもらって、かなり苦戦したのですが、そこでよりショートパスやキープ力などの足元を鍛えることができました。CBに戻ってもその感覚を忘れないでビルドアップを磨きながらも、守備面で相手を凌駕する対応を学んできましたし、何よりCBはメンタルが重要になるので、ミスや怪我をしてもどうバネにしていくべきかを考えて過ごしました」

この気持ちを持ち続けることができたのは両親への想いと、彼のサッカーに対する情熱が根底にあった。

「ずっと僕を応援してくれる両親への恩がありますし、お父さんはいつも僕の気持ちを尊重してくれて、伸び伸びとサッカーをさせてくれた。お父さん自身もサッカーでいろいろな経験をしているし、一緒にボールを蹴っていて本当にキックの質が凄くて、止める場所、スピード、正確性を受けながら学んでいました。言葉ではなくてプレーで教えてくれる。そういう支えがあるからこそ、僕はサッカーを一生懸命にやれていると思います」

実は彼の父・啓は元Jリーガーだった。ボランチとして2005年から2006年まで徳島ヴォルティスの選手としてJ2リーグで68試合に出場し、9ゴールをマーク。前身の大塚製薬サッカー部時代を含めると徳島一筋11年のクラブレジェンドの1人でもある。高校時代は福岡県の筑陽学園高校時代はFW久保竜彦とホットラインを組むなど、偉大なサッカー選手だった。

だが、父は子供のサッカーに口煩くすることはなく、一緒にボールを蹴ることで伝えたいメッセージを送り、鳥栖U-18で苦しみながらも努力を重ねる姿を見守ってくれた。大場はそこに感謝の念を抱いていた。

「お父さんは昔のことをほとんど言わないんです。でも、おばあちゃんがよくお父さんの昔話をしてくれて、『そうだったんだ』と思っていました」

高校生活は不完全燃焼で終わったが、鹿屋体育大に進学をすると膝の状態も良くなり、かつ積み重ねてきた技術がベースとなって自分の持ち味を発揮できるようになった。

1年生から3バックの左CBとしてレギュラーの座を掴むと、総理大臣杯とインカレを経験し、デンチャレ九州選抜のメンバーにも選ばれた。

「大馳や新川が活躍する姿は今も大きな刺激になりますし、悔しさを大学4年間でどうバネにして成長していくかを大事にしています。そのためには左CBをやっていることをチャンスと捉えて左足のパスやフィードを意識して鍛えていますし、キックの種類も拘っています。自分がどこまでできるのか楽しみですし、中身の濃い4年間にしてプロに行きたいです」

偉大なる父と大切な仲間たちの背中を追いかけながら、大場は足元をしっかりと見つめて一歩ずつ成長の階段を踏み締めている。（安藤隆人 / Takahito Ando）