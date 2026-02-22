ダンスボーカルグループ「超特急」が２１日、東京・代々木体育館でアリーナツアーの最終日を迎え、１１月２５日に自身初の東京ドーム公演を行うことをライブ中に発表した。

公演は、ゲームをテーマにしたストーリー仕立ての構成。ツアータイトルにも掲げた最新曲「ＲＥＡＬ」で幕を開け「ＮＩＮＥ ＬＩＶＥＳ」など２３曲を披露した。

超特急にとって、東京ドーム公演は２０１１年の結成当初から目標に掲げてきた場所。結成１５周年の節目に念願がかなうこととなった。公演のアンコールでリョウガが１５周年の感謝とともに、東京Ｄでの公演決定を告げると、会場の８号車（ファンネーム）からは特大の悲鳴が上がり、メンバーも感涙しながら喜びに浸った。

◆メンバーあいさつ抜粋◆

【ハル（１４号車）】

１桁号車の５人は大変なことがたくさんあったと思う。僕らを入れてくれて、夢の場所に立つことができて、僕としては一番恩返ししたかった５人にやっと恩返しができたのかなと思う。僕らの居場所を作ってくれてありがとうと言いたいです。

【アロハ（１３号車）】

小さい頃から夢の東京ドームのステージ。超特急なら絶対に立てると信じてきた。８人全員をリスペクトしていて、毎日活動して楽しい。超特急に入れて心から良かったなと思います。まだまだ終わらないんで、

この先もずっと俺たちについてきてください。

【マサヒロ（１２号車）】

すごい大きな東京ドームという発表をしましたけど、本当にこの９人で立てるというのが僕は一番うれしい。皆さんもぜひ乗車していただきたいと思っています。死なないでください。絶対に東京ドームで会いましょう。

【シューヤ（１１号車）】

僕は、超特急が有名だから入りたいとかじゃなくて、タカシくんの隣で歌で支えるために入りたいと思った。入る前の俺はなし得なかった夢があって。今、最高のメンバーと最高の相棒と歌を歌ってめちゃくちゃ楽しい日々を送っていると言いたいです。ドームを超えた先の未来に走って行けると思っています。

【タカシ（７号車）】

正直、何を伝えればいいのか分からないぐらい気持ちがぐちゃぐちゃで。でも東京ドームという場所に立っ立った上でやっと今の超特急というのがスタートすると思う。東京ドームは決してゴールではありません。あくまでもスタートなんです。

【ユーキ（５号車）】

待たせたな！ １５年かかったけど、１５年かけるべきった。生きているうちに同じ夢、同じ景色を追いかけて、同じ感動を分かち合えるのこの時間が俺にとっての宝物だし、生きがいです。今日という日までついてきてくださってありがとうございます。

【タクヤ（４号車）】

こうしてすごく大きなことが決まったのにもかかわらず、今までで一番空っぽで。無事にツアーが終わろうとしていることがうれしい。体と、そして何より皆さんの心が元気で、笑顔で、また会えたらなと思います。また笑いに来てください。

【リョウガ（３号車）】」 超特急としては、東京ドームの最終目標みたいな言葉で表していたりもしていた。超特急にとってラスボスみたいな立ち位置だったと思うんですけれども、残念ですがラスボスを倒したからって超特急というゲームは攻略できないんですよね。まだまだ続いてるんですよ。僕の涙は東京ドームにお預けです。

【カイ（２号車）】

長かった…。もう辞めたいなぁとか思うことも実はあったんです。でも、やっぱり楽しくて、みんなのことがすごく好きで。東京ドームもやっぱり自分が行きたいというよりは、みんなが喜んでくれてるのがすごくうれしくて。本当にやっててよかったなと思います。 みんな１回抱きしめて！