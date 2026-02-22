ダンスボーカルグループ「超特急」が２１日、東京・代々木体育館でアリーナツアーの最終日を迎え、１１月２５日に自身初の東京ドーム公演を行うことをライブ中に発表した。

超特急にとって、東京ドーム公演は結成当初から目標に掲げてきた場所。結成１５周年の節目に念願の発表となり、８号車（ファンネーム）とともに喜びを分かち合った。

開演前に、９人は報道陣の取材に対応。タクヤが「８号車のみなさんには『お待たせしました』と言いたい」と感謝の思いを口にすると、タカシは「東京ドームの当日、舞台に立った時が僕たち超特急のスタートだと思っているので、その気持ちを胸に頑張っていけたら」と語った。

悲願の東京Ｄ公演決定は昨秋、レギュラー番組収録の帰路につくマイクロバスの車中で告げられたという。メンバーは「ヌルッと発表された」と笑わせつつ、カイは「１５周年というタイミングでできるのが超特急としても美しいんじゃないか、と話し合っていたので、実際に決まったときはすごくうれしかったですし、感慨深いです」と語った。

ドーム公演でトライしたい演出について、ユーキは「ドームの天井から電車を走らせたい。銀河鉄道９９９のように『超特急号』を走らせたい」と笑顔。リョウガは「８号車の昔から応援してくださってる方々は『東京ドームの夢を叶（かな）えようね。約束だよ』って言ってくださる。昔から約束してきたことをかなえられるということはすごくうれしいですし、結成当時から１５年間超特急をやっている身としては、８号車も含めて超特急に対して金メダルをあげたい」と語っていた。

【超特急 東京ドーム公演】

▼公演日時 １１月２５日（水） 開場１６：００／開演１８：００

▼席種・料金・年齢制限 指定席１万５０００円／ファミリー号車席／１万５０００円／着席指定席／１万５０００円（いずれも税込み）