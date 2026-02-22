２４年夏の甲子園に出場し、掛川西の６０年ぶり夏１勝に貢献した主将の鈴木脩平内野手（１８）がこのほど、立命館大文学部に指定校推薦入試で合格した。１６６センチと小柄ながら走攻守３拍子そろったプレーが持ち味。２年時に出場した甲子園での２試合では９打数５安打２打点をマークした鈴木は「大学日本代表になる」と意気込んだ。

昨年１１月、明治神宮大会で初の準優勝を果たした立命大を進学先に選んだ。野球に対する真剣さに惹かれたのが理由だという。激しい競争が待ち受けるが「自分の中でのこだわりがあるセカンドで勝負をしたい」。１学年上で、聖地で喜びを分かち合った堀口泰徳捕手（１年）も通っており、先輩から話を聞いて入学の準備を進めている。

将来の夢は社会人野球でのプレー。近大から２０２５年ドラフト３位で広島に入団した勝田成内野手に刺激を受けた。身長１６３センチと今季ＮＰＢで最小兵ながら、大学日本代表として日の丸を背負った姿は、自身の目標像と重なる。掛川西のチームメートで中日育成２位でプロ入りした１８７センチの石川大峨内野手とは２１センチの身長差。「幼い頃から特に体の大きい選手には負けたくないという気持ちでやってきた」。仲間の活躍に刺激を受けながら、より高み目指していく。（伊藤 明日香）