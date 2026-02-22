今年１月、聖地・花園で大暴れを見せた岡村徹が、静岡高ラグビー部から強豪・帝京大に進学する。１７６センチ、１１２キロの１８歳は「帝京のスクラムを支えられるフロントローになりたい」と希望に胸を膨らませた。

スポーツ歴は多彩。幼稚園時からラグビーを続けながら、わんぱく相撲で全国を経験。柔道にも打ち込んだ。５０メートル６秒８と脚力もある。高い運動能力を認められ、県内の強豪校から誘われた。それでも静岡高という県屈指の進学校を選んだのは「獣医になる」という目標があったから。「受験勉強、頑張りました」

それが変わったのは高２の秋。帝京大の練習に参加して、技術のレベルや、選手の意識の高さに圧倒された。「ここでラグビーをやりたい」と心を決めた。

静高は部員が少なく、各種県大会には焼津水産との合同チームで出場。ＮＯ８として攻守に躍動したものの、全国高校ラグビー大会には届かなかった。

それでも大会期間中のイベント「Ｕ１８合同チーム東西対抗戦」に２年連続でメンバー入り。花園のピッチに立った。そして今年１月の大会で２トライ。「普段は１発ギャグをやったりする面白い先輩。でもハンドオフで相手を蹴散らして突進する姿はすごかった」と後輩の静高・大石裕翔主将（２年）は目を輝かせた。

帝京大は全国大学選手権で１３回の優勝を誇り、全国から逸材が集まる。激しい競争は覚悟の上。「１５人でラグビーができるありがたみは、誰よりも知っています。ハングリーさでは負けません」と力をこめた。将来はリーグワンで活躍して日本代表へ。最高の環境で大好きなラグビーに打ち込み、夢に向かって突き進む。（里見 祐司）

◆岡村 徹（おかむら・てつ）２００７年１０月２４日、静岡市生まれ。１８歳。ラグビーは幼稚園時から。安倍川中出身。１７６センチ、１１２キロ。血液型Ａ。家族は両親、兄と姉。