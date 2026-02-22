◆米大リーグオープン戦 ツインズ２―７レッドソックス（２１日・米フロリダ州フォートマイヤーズ＝リーヘルススポーツコンプレックス）

ＷＢＣ日本代表のレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２１日（日本時間２２日）、ツインズとのオープン戦に「５番・左翼」で先発出場。２打数無安打１四球で６回の守備から退いた。

この日は２回先頭の第１打席で四球を選ぶと、４回無死一塁の第２打席は二ゴロ併殺、６回２死の第３打席は三ゴロに倒れた。

吉田は前日２０日（同２１日）のノースイースタン大とのオープン戦に「２番・左翼」で先発出場。今季初実戦で第１打席に右翼へのエンタイトル二塁打を放ち、１打数１安打１四球だった。２４年１０月に受けた右肩手術の影響で５５試合の出場にとどまった昨季は主にＤＨ起用だったが、ＷＢＣでは大谷翔平（ドジャース）がＤＨに座るため、出場するには外野守備に就くことが必須ということもあり、オープン戦から守備の感覚も確かめている。吉田は２２日（同２３日）にチームを離れ、侍ジャパンに合流する見込みだ。