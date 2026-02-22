ホワイトソックスの村上宗隆が日本時間２２日、ブランドをたちあげたことを発表した。

自身のインスタグラムを更新し「村上宗隆です。この度、『Beve』というブランドを立ち上げました」と報告。「Tシャツのデザインの中にQRコードが隠れていて、読み込むと寄付ができるサイトが表示される仕組みです」と明かした。

公式サイトには「村上宗隆 寄付プロジェクト」として「以前から寄付活動を行ってきましたが、僕１人の力だけじゃなく、みんなで寄付の輪を広げていきたいです。小児がんと向き合う子どもたちと接し、応援してもらってすごく大きな力をもらっていると感じました。

みんなの想いが、世界中に広がることを願っています」と記されている。

「『誰かの力になる』って考えるだけで、自分も前向きになれる。幸せな気持ちになれる」と記した村上。「僕と一緒に、世界を揺らしませんか？」と呼びかけた。

村上はヤクルトからポスティングシステムで今季からホワイトソックスに入団。２０日（日本時間２１日）のカブスとのオープン戦“デビュー”では３打数２安打２打点と活躍した。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けては２７日（同２８日）頃まで米国に残って調整し、名古屋には行かずに３月の大阪から侍ジャパンに合流する見込み。

【村上の投稿全文】

村上宗隆です。

この度、「Beve」というブランドを立ち上げました。

Tシャツのデザインの中にQRコードが隠れていて、読み込むと寄付ができるサイトが表示される仕組みです。

「誰かの力になる」って考えるだけで、自分も前向きになれる。

幸せな気持ちになれる。

支援するって、「してあげる」ことじゃない。

支える側も、支えられる側も、どちらも豊かになれることなんだって気づきました。

Tシャツを着て、QRコードを見せる。

たったそれだけで、あなたも誰かの力になれる。

そして、あなた自身も強くなれる。

一人の行動が、次の誰かの背中を押す。

そうやって、挑戦の連鎖が生まれる。

僕と一緒に、世界を揺らしませんか？

◆村上 宗隆（むらかみ・むねたか）２０００年２月２日、熊本県生まれ。２５歳。九州学院では１年夏に甲子園出場。１７年ドラフト１位でヤクルト入団。２２歳シーズンの２２年に史上最年少で３冠王に輝き、ＭＶＰ２度、ベストナイン４度などタイトル・表彰多数。通算８９２試合で打率２割７分、２４６本塁打、６４７打点。今季から２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）でホワイトソックス入り。１８８センチ、９７キロ。右投左打。