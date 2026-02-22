ツインズのエース右腕ジョー・ライアン投手（29）が21日（日本時間22日）、レッドソックスとのオープン戦開始直前になって先発登板を回避した。

ツインズが発表したところによると、ライアンは右下背部に張りを訴えており、故障の程度を確認するためMRI検査を受けているという。

ライアンは3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表メンバーに名を連ねる予定。仮に今回の背中の問題が軽度に終わったとしても、ツインズが予防的措置としてライアンをWBCから外す可能性は十分にある。先発回避で失ったイニングをスプリングトレーニングで取り戻す必要が出てくるかもしれないからだ。

ライアンはキャリア初のオールスターに選ばれた昨季、171イニングで防御率3.42、奪三振率28.2％、与四球率5.7％という成績を残した。過去4シーズン通算では614回2/3を投げて防御率3.78、与四球率5.7％、奪三振率27.5％。ローテーションの柱と呼べる存在である。この4年間、ツインズ在籍中は比較的健康で、2024年8月に広背筋の肉離れでシーズンを終えた以外に大きな離脱はなかった。