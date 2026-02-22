超特急、初東京ドームに向け覚悟「ステージに立った瞬間がスタート」 当日は関係者席にも注目!?
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が21日、ツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』の東京・国立代々木競技場第一体育館公演を開催。公演内で、11月25日に初の東京ドーム公演を開催することを発表した。
【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット
階段が組まれた立体的なステージとカラフルなLED、花道と後方ステージ、トロッコなどを存分に駆使し、アンコールを含めた22曲を披露。メドレーも2ヶ所で組み込まれ、全編で見せたパワフルなダンスとボーカルに加えて、寸劇やおもしろMCなど、グループの魅力が存分に詰め込まれたステージとなった。“ゲーム”をテーマに、何度も衣装チェンジをしながらファンをたっぷりと楽しませた。
アンコールにて、11月25日に初の東京ドーム公演を開催することを発表。大歓声の中、メンバーはお互いに感謝の言葉を交わしながら、喜びを語った。カイは「長かったぁ…。辛いこともしんどいこともたくさんあって。辞めたいと思ったこともあったんです。でも、やっぱり楽しくて、みんなに届けることが好きで。デカい会場が良いわけではないですけど、家族とかスタッフとか友人とか、みんなが喜んでくれているのがうれしいです。やっていてよかった」と涙を流しながら語った。
記者会見では、メンバーたちは「ステージに立つ瞬間が大切」「まだ決まっただけ」「当日に舞台に立ったときがスタート」と喜びながらも気を引き締め、タクヤは「さらにパフォーマンスだったり、いろいろな面をパワーアップした姿を見せたい」と意気込んだ。リョウガは「約束してきたことを叶えられるのはやっぱりうれしい。メンバーの8号車（ファンネーム）も含めて、金メダルをあげたいと思います！」と、盛り上がりを見せるオリンピックになぞらえて喜びを語った。
ユーキは、昨年出演した『2025 FNS歌謡祭』で司会の相葉雅紀に「東京ドームに立ったときには空に電車を走らせたい」と語った際、「観に行きます」と返事をもらったことを振り返りながら、「銀河鉄道999みたいに空に電車を走らせたい」と改めて願望を語った。これにメンバーたちも「関係者席を見たら（相葉が）いますよ！」と盛り上げた。
ツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』は熊本、名古屋、横浜、香川、大阪の5都市を回り、ファイナル公演を2月20日、21日の2日間、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催。全12公演で11万人を動員した。
6月よりスタートする横浜アリーナ、マリンメッセ福岡、GLION ARENA KOBE、Kアリーナ横浜といった全国主要アリーナを巡るツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026「ESCORT」』は、チケットがソールドアウトとなるなど大きな反響を呼んでいる。念願の東京ドーム公演にも注目が集まる。
■セットリスト
M01. REAL
M02. メタルなかよし
M03. AwA AwA
M04. NINE LIVES
M05. メドレー（One/O Signal／Drive on week／ジュブナイラー／Burn!／One/O Signal）
M06. KNOCK U DOWN
M07. Believe×Believe
MC
M08. Winter Show
M09. メドレー（バッタマン／Ikki!!!!!i!!／超えてアバンチュール）
M10. You Don't Care
M11. スピカ
M12. Star Gear
M13. ウインクキラー
M14. Steal a Kiss
M15. JOKER FACE
M16. Ready?
M17. Beautiful Chaser
M18. Countdown
M19. Big Ta-Da!
En01. Clap Our Hands!
En02. Drawイッパツ!
En03. Party Maker
【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット
階段が組まれた立体的なステージとカラフルなLED、花道と後方ステージ、トロッコなどを存分に駆使し、アンコールを含めた22曲を披露。メドレーも2ヶ所で組み込まれ、全編で見せたパワフルなダンスとボーカルに加えて、寸劇やおもしろMCなど、グループの魅力が存分に詰め込まれたステージとなった。“ゲーム”をテーマに、何度も衣装チェンジをしながらファンをたっぷりと楽しませた。
記者会見では、メンバーたちは「ステージに立つ瞬間が大切」「まだ決まっただけ」「当日に舞台に立ったときがスタート」と喜びながらも気を引き締め、タクヤは「さらにパフォーマンスだったり、いろいろな面をパワーアップした姿を見せたい」と意気込んだ。リョウガは「約束してきたことを叶えられるのはやっぱりうれしい。メンバーの8号車（ファンネーム）も含めて、金メダルをあげたいと思います！」と、盛り上がりを見せるオリンピックになぞらえて喜びを語った。
ユーキは、昨年出演した『2025 FNS歌謡祭』で司会の相葉雅紀に「東京ドームに立ったときには空に電車を走らせたい」と語った際、「観に行きます」と返事をもらったことを振り返りながら、「銀河鉄道999みたいに空に電車を走らせたい」と改めて願望を語った。これにメンバーたちも「関係者席を見たら（相葉が）いますよ！」と盛り上げた。
ツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』は熊本、名古屋、横浜、香川、大阪の5都市を回り、ファイナル公演を2月20日、21日の2日間、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催。全12公演で11万人を動員した。
6月よりスタートする横浜アリーナ、マリンメッセ福岡、GLION ARENA KOBE、Kアリーナ横浜といった全国主要アリーナを巡るツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026「ESCORT」』は、チケットがソールドアウトとなるなど大きな反響を呼んでいる。念願の東京ドーム公演にも注目が集まる。
■セットリスト
M01. REAL
M02. メタルなかよし
M03. AwA AwA
M04. NINE LIVES
M05. メドレー（One/O Signal／Drive on week／ジュブナイラー／Burn!／One/O Signal）
M06. KNOCK U DOWN
M07. Believe×Believe
MC
M08. Winter Show
M09. メドレー（バッタマン／Ikki!!!!!i!!／超えてアバンチュール）
M10. You Don't Care
M11. スピカ
M12. Star Gear
M13. ウインクキラー
M14. Steal a Kiss
M15. JOKER FACE
M16. Ready?
M17. Beautiful Chaser
M18. Countdown
M19. Big Ta-Da!
En01. Clap Our Hands!
En02. Drawイッパツ!
En03. Party Maker