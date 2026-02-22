ミラノ・コルティナオリンピックは２１日（日本時間２２日）、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が五輪最後の演技を披露した。

演技後のインタビューでは、今大会を「悔しい銀とうれしい銀を両方取ることができた」と振り返った。（デジタル編集部）

エキシビションでは、映画「グレイテスト・ショーマン」の曲「Ａ Ｍｉｌｌｉｏｎ Ｄｒｅｍａｍｓ」にのせて、これまで歩んできた競技人生を振り返るかのように、過去の振り付けを随所に織り込んだ演技を披露した。

演技後のインタビューでは、今大会について「個人戦では悔しい思いがあって、でも団体戦では本当にみんなで頑張って銀メダルを獲得することができて、本当にうれしい銀メダルと悔しい銀メダルを両方取ることができて、今後の自分の糧になるなっていうのをすごく終わってから感じました」と振り返った。

団体については、「みんなに自分らしい演技をしてほしいという気持ちが強すぎて、『大丈夫』『いつも通りいこう』みたいな感じで声かけして、みんなをめちゃくちゃ励ましていました」と明かした。

ファンの応援について聞かれると、「私がこけたり抜けたりしないように験担（かつ）ぎをしてくださったり、現地に見に来てくださったり、日本だと時差で朝早いのに仕事や学校前に早く起きて応援してくださったり、本当にその応援が私自身すごく力になった。自分自身最後のオリンピックを楽しみつつ、いい演技を見てもらいたいという気持ちで滑れたので、本当に皆さんの力に感謝しています」と笑顔を見せ、日本に帰ったら「お寿司を食べたい」と話した。

今後については、自らを指導してくれていたコーチの中野園子さんから「結果を受け入れて、次に自分が金メダリストを育てられるように頑張ろう」と声をかけてもらって気持ちを切り替えたと話し、「令和の中野先生、愛もあって厳しくできるコーチに」と夢を話した。