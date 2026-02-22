唐田えりか×霜降りせいや主演『102回目のプロポーズ』配信＆放送日決定 キービジュアル＆スポット動画も解禁
俳優の唐田えりかとお笑いコンビ・霜降り明星のせいやが主演を務める、名作ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編となる『102回目のプロポーズ』のフジテレビでの放送日と、動画配信サービスFODでの配信日が決定。あわせて、キービジュアルとスポット動画も解禁となった。
【写真】幸せそう…公開された『102回目のプロポーズ』キービジュアル
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから34年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
地上波放送に先駆けて、FODでは独占配信。3月19日午後8時から第1話・第2話を配信開始し、以降3日に1話最新話を配信していく。一方、フジテレビ・及びフジテレビ系列局（一部地域を除く）では、4月1日午後11時から放送開始。以降、毎週水曜午後11時から放送となる（放送日時は予告なく変更になる場合があり）。
また、配信・放送に先駆け、続編ならではの世界観を一足早く楽しめる『102回目のプロポーズ』のキービジュアルと、本作の魅力を味わえるスポット動画を公開された。
■ストーリー
『101回目のプロポーズ』で結ばれた星野達郎（武田）と矢吹薫（浅野）。その２人の娘は幸福なことに母親に似て美人に育ち、母親の才能を継いで人気チェリストとなっている、星野光（唐田）、30歳独身。光が高校生（15歳）の時に薫は病気で他界し、達郎が男手ひとつで大切に光を育ててきた。現在も達郎と２人暮らしをしている。そんな光に一目惚れをするのは、空野太陽（せいや）、33歳独身。これまで99回、女性にフラれ続けてきた、非モテ男。だが、光には、既に超イケメンでピアニストで御曹司の恋人・大月音（伊藤）がいる。父親である達郎は、どちらの男を娘の結婚相手として認めるのか、認めないのか。
■出演：唐田えりか、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎、平祐奈、林カラス、太田駿静（OCTPATH）、落合モトキ、田中律子／武田鉄矢ほか
■配信： FODにて３月19日午後8時〜1・2話配信開始 以降3日に1話最新話配信
1・2話：３月19日（木）午後8時
3話：3月22日（日）午後8時
4話：3月25日（水）午後8時
5話：3月28日（土）午後8時
6話：3月31日（火）午後8時
7話：4月３日（金）午後8時
8話：4月６日（月）午後8時
9話：4月９日（木）午後8時
10話：4月12日（日）午後8時
11話：4月15日（水）午後8時
12話：4月18日（土）午後8時
※配信日時は予告なく変更になる場合があり
■放送：4月1日（水）午後11時〜フジテレビ・及びフジテレビ系列局（一部地域を除く）にて放送開始
以降、毎週水曜午後11時〜11時30分放送
※放送日時は予告なく変更になる場合があり
