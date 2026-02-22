飼い主さんにじゃれて甘えるという、子犬らしい行動を見せるウルフドッグ。しかし体のサイズは、すでに子犬とは思えないほど大きくて…？投稿は記事執筆時点で55万5000回再生を突破し、「でかい！」「カッコイイ」「愛が重い」「私もされたい！」といった声が寄せられています。

【動画：女性にじゃれる『ウルフドッグの子犬』→生後5ヶ月とは思えない『規格外すぎる光景』】

ウルフドッグの子犬とのふれあい

TikTokアカウント「yagi_family_」に投稿されたのは、ウルフドッグの子犬「アピス」くんと飼い主さんがふれあう光景です。この日、飼い主さんが床に座っていたら、アピスくんが覆いかぶさるようにして「遊ぼうよ～！」とじゃれてきたそう。

髪の毛をガブガブと噛みながら全力で甘える姿は子犬らしくて可愛いのですが、注目すべきは体のサイズ。なんとアピスくんはまだ生後5ヶ月ほどだというのに、すでに飼い主さんと同じくらい体が大きいのです。ただ子犬が無邪気に甘えているだけなのに、アピスくんのサイズが規格外すぎるため、飼い主さんが襲われているかのように見えます…！

体は大きいけれど、中身は赤ちゃん

このままでは飼い主さんが押し潰されてしまいそうなので、ご家族はアピスくんに触れて止めようとしたそう。しかしアピスくんは飼い主さんから離れるどころか、「もっと甘えたいのっ」とばかりに体の上に乗っかってきたとか！体は大きいけれど、まだまだ赤ちゃんのように甘えん坊なアピスくんなのでした。

この投稿には「これで仔犬かｗ迫力あるなぁ」「もみくちゃにされてますなw」「クマに襲われてるのかと思いましたｗ」「大きい子にしかない可愛さってあるよなあ」「まだまだ大きくなるんだろうなぁ」といったコメントが寄せられています。

先輩犬たちとの日常

飼い主さんのお家にはアピスくんを含めてウルフドッグが3匹、ボーダーコリーが1匹、猫が3匹いて、とても賑やかな日々を過ごしているそうです。

アピスくんは末っ子なのですが、先輩犬たちが優しく見守りながら色々なことを教えてくれたおかげで、心も体もすくすく成長しているとのこと。これからも飼い主さんや先輩犬たちと幸せに暮らしながら、カッコよくて素敵なウルフドッグに育っていってほしいですね！

アピスくんたちのカッコよくて可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「yagi_family_」をチェックしてくださいね。

