ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に先発し、２回途中で３０球を投げ、３安打２失点（自責１）で降板した。

３点のリードをもらって迎えた初回は、先頭のネトから低めのツーシームで見逃し三振を奪うと、続くシャヌエルをスライダーで二ゴロ。２アウトからモンカダをスプリットで空振り三振を奪った。全く危なげのない１２球で初球を終えた。

９点をリードした２回は先頭のソレアに左翼への二塁打を許すと、続くアデルの左翼への大飛球をＴ・ヘルナンデスが落球（記録は失策）して１点を失った。１死二塁からオハピーに左前安打、ムーアに右前安打。１死一、二塁となって続く打者を右飛に打ち取って２死一、三塁となってマウンドを降りた。

２７日（同２８日）の敵地・ジャイアンツ戦で登板し、日本に帰国して侍ジャパンに合流する予定。山本は「途中から合流になるのでしっかり自分の技術の面とかしっかり詰めて、向こうのチームもすごい順調に仕上がっていると思うので、途中からはいるので、よりいい状態で入れたらなと思います」と気合を入れた。

侍ジャパン情報については「高橋宏斗情報で。ちょっと偏った情報かもしれないけど一応入っています」と明かした山本。平良（西武）、石井（阪神）が出場を辞退し、松井（パドレス）も出場辞退が濃厚となっており「２月はそうやってケガとかも出ますし、試合も控えるといろんなケガにつながる要素があるのかなと思う。気持ちは一つに頑張りたいと思います」と意気込んでいた。