「渋民」はなんて読む？岩手県にある駅名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「渋民」はなんて読む？
「渋民」という漢字を見たことはありますか？
岩手県にある駅名で、答えは4文字です。
いったい、「渋民」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しぶたみ」でした。
渋民駅は、岩手県盛岡市に位置している駅。
そんな渋民駅は、岩手県出身の詩人・石川啄木にゆかりのある渋民地区の玄関口として副駅名に「啄木のふるさと」を導入しています。
駅のホームには、石川啄木の顔出しパネルや、駅から徒歩30分にある「石川啄木記念館」と、啄木が幼少期を過ごしたとされる「宝徳寺」が描かれた駅スタンプが設置されているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部