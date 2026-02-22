ミラノ・コルティナオリンピックでスノーボード・男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗選手がハイレベルな戦いの裏側を明かしました。

戸塚選手は21日、日本テレビ「Going! Sports&News」に生出演。3度目のオリンピックとなった24歳は、決勝の2回目でキャブトリプルコーク1440、フロントサイドトリプルコーク1440とトリプルコークのコンボ自身初めて成功。大一番で95.00点のハイスコアを出し、頂点に立ちました。

決勝の戦いには、「今までいろいろな大会に出てきたんですけど、トップクラスにレベルが高かった。(自分も)プッシュされて、見ていておもしろかった」といいます。

さらに、ライバル選手の普段は出してこない技を繰り出すことに、「そんなことできるんだという瞬間をものすごく感じた。テスト勉強してこなかったのにみたいな(笑)」と表現しました。

特に6位だった韓国のイ・チェウン選手を絶賛。フロントサイドトリプルコーク1620を決めたことに、「この選手にしかできない技。大会で出すのも初めてですし、1年半前に練習で成功しているのは見たことはあったが、それ以来やっているのを見ていなかった。見ててびっくりした。できるんかい！ってなった」とライバルをたたえつつ、その心境を明かしました。

それでも戸塚選手もトリプルコークコンボを初めて成功。「見せていなかったので、驚いてくれたと思います」と激闘を振り返りました。

(2月21日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)