お笑い芸人の千原せいじ（56）が22日までに更新された、元タレント田代まさし氏のYouTubeチャンネル「MARCY'Sちゃんねる」に出演。田代氏から昨年の“炎上騒動”をいじられる一幕があった。

せいじは今回、田代氏と初対面で初コラボ。さまざまなトークに花を咲かせた。ただ冒頭、田代氏がいきなり「俺は（せいじと）同じにおいを感じる。まあ、あなたもいろんなね、最近とかもちょっと前とかも…“谷あり、山あり”みたいなことがあるわけじゃないですか。そういった部分じゃ、俺ほどじゃないかもしれないけど…」とせいじの炎上騒動に触れた。

するとせいじは「全然、（田代氏の）足元にも及びませんよ。くるぶしにもいかへんですよ」とリアクション。田代氏は「まあ、それは人の感じ方だから。まあ、いろんな“山あり谷あり”を経験してるんで、話しやすいし…」などと話していた。

またせいじは22日までに更新した自身のYouTubeチャンネル「せいじんトコ」に田代氏をゲストに招いた。せいじが田代氏に対し、冒頭で「ほんとに（田代氏は）波瀾万丈というか…」と言うと、田代氏はすぐ「お前もだから！」と返していた。せいじは「僕の山なんて低いし、谷も浅い谷やし。（田代氏は）山高いわ、谷深いわ…。人の何倍も生きてはるから」と田代氏のこれまでの波乱の人生をいじっていた。

せいじは昨年7月、市議とのYouTube対談動画で発した一部発言がネット上などで批判を受け「MCとしての立場を見失い、配慮に欠ける発言を多々してしまった」などと謝罪と反省の弁を述べた。田代氏は今回、その件に言及したと思われる。