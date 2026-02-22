もらったらうれしい「島根県のお土産」ランキング！ 2位「しまねっこ人形焼」を抑えた1位は？
自宅でのティータイムや晩酌を格上げしてくれる名産品は、今の生活スタイルにおいて最も重宝される贈り物の1つです。自分ではなかなか買わないけれど、もらうとうれしい「ちょっとしたぜいたく」が、相手の日常に幸せなひとときを運びます。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「島根県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「しまねのご当地キャラが人形焼になっていてなんともかわいい」（40代女性／東京都）、「しまねっこ人形焼は、島根の人気のお土産で、見た目のかわいさと味の良さが評価されており、もらったらうれしいからです」（60代男性／愛知県）、「食べるのがもったいなくなる可愛い見た目がいいし、人形焼きおいしいから」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「しっとり濃厚、バターの香りが上品で、縁起のいい名前で贈り物向きで、パッケージも落ち着いていて好印象なので、 もらったらうれしいからです」（60代女性／愛知県）、「見た目が可愛い。可愛いとテンションが上がる」（40代女性／山形県）、「形がユニークで味も美味しいからもらえたら嬉しいです」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：しまねっこ人形焼（なかうら）／44票島根県の観光キャラクター「しまねっこ」をかたどった、なかうらの「しまねっこ人形焼」が2位に。出雲大社の屋根をモチーフにした帽子を被った姿が再現されており、見た目の愛くるしさが喜ばれます。ふんわりとした生地と濃厚なカスタードの組み合わせは、老若男女に愛される定番のスイーツとして、ご縁を結ぶ地・島根の温かさを伝えてくれます。
1位：八重雲晴れてフィナンシェ（寿製菓）／46票1位は、神話の国・島根の神秘的な風景をイメージした、寿製菓の「八重雲晴れてフィナンシェ」です。バターの豊かな香りとアーモンドの香ばしさが際立つ本格的な焼き菓子で、洗練されたパッケージも人気の秘訣（ひけつ）。出雲の雲海を思わせる情緒豊かなネーミングは、島根を訪れた際の特別な思い出をお裾分けするのにぴったりの逸品です。
