子どもたちの下半身強化に最適…安定した投球フォーム築く「足でボールタッチ」

バランスの取れた投球フォームを構築するには、下半身の強化が欠かせない。とはいえ、小学低学年の子どもたちをどう導けばいいのか、頭を悩ませる指導者や保護者は多いだろう。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、楽しみながら取り組めるドリル「足でボールタッチ」を紹介している。

筋力が弱い小さな子どもたちにとって、安定した投球動作の習得はなかなか難しい。モーションに入って踏み出し足を上げた時、軸足だけでは体を支えきれずにグラグラしてしまう選手は多いだろう。体のバランスを保てなければコントロールは定まらず、球速も上がらない。

下半身のバランス強化へ、松本さんが推奨する「足でボールタッチ」のやり方は簡単だ。まず、ボールを4つ用意し、立っている地点から前後左右に置いていく。距離はそれぞれ2足分先。ボールでなくても目印になるものなら何でも構わない。

次に4つのボールの中心で片足立ちになる。そして、上げた足でボールにタッチしていく。左足を上げた場合は、前→左→後ろ→右の順で行う。右のボールにタッチする際は左足を体の後方から回していく。「そうすると、お尻がきつくなって難易度も上がります」。

慣れてきたら、より遠くにボールを置いてもいい。ボールの数を増やし、斜めの位置に置くなどして難易度を高めていきたい。右足も左足も3周ずつで3セット。日々の練習に組み込むことを松本さんは推奨している。

ゲーム感覚もあり、楽しみながら下半身を強化できる「足でボールタッチ」。うまくできるようになれば、投手としてのパフォーマンスは大きく向上するはずだ。（First-Pitch編集部）