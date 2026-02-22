山崎実業「タワー＆トスカシリーズ」新作登場！ ワゴンに取り付ける“ランドセルハンガー”など5点
インテリア雑貨メーカーの山崎実業は、人気の「タワーシリーズ」を含む新商品を、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピングで販売中だ。
【写真】シックなブラックも！ 「ランドセル＆リュックハンガー」など新作一覧
■ホテルライクな空間を叶えるアイテムも
今回発売されたのは、無駄を省きコンパクトにまとまったデザインの「タワーシリーズ」と、ナチュラルな雰囲気がおしゃれな「トスカシリーズ」の新作アイテム全5点。
「おうちのスチールワゴンに取り付けるランドセル＆リュックハンガー」は、ランドセルやリュックを引っ掛けられる収納場所を手軽に増やせるハンガー。手持ちのスチールワゴンのフチに本体を掛けるだけの簡単な取り付け方法で、調節ネジを締めてしっかりと固定できる。
また、ホテルライクな空間を叶える「アメニティグッズをまとめてすっきり収納できるボックス」や、ティーセットや小物をまとめるのに便利な「ディスプレイしながら収納できるボックス付きトレー」と「ディスプレイしながら収納できるスタンド付きトレー」も用意。
さらに「トスカシリーズ」からは、おしゃれなプレートとしても使える「食材をまとめてカット！竹製の丸いまな板Lサイズ」が展開され、おうち時間を快適にするアイテムが勢ぞろいしている。
