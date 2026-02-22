ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に先発し、２回途中で３０球を投げ、３安打２失点（自責１）で降板した。

３点のリードをもらって迎えた初回は、先頭のネトから低めのツーシームで見逃し三振を奪うと、続くシャヌエルをスライダーで二ゴロ。２アウトからモンカダをスプリットで空振り三振を奪った。全く危なげのない１２球で初球を終えた。

９点をリードした２回は先頭のソレアに左翼への二塁打を許すと、続くアデルの左翼への大飛球をＴ・ヘルナンデスが落球（記録は失策）して１点を失った。１死二塁からオハピーに左前安打、ムーアに右前安打。１死一、二塁となって続く打者を右飛に打ち取って２死一、三塁となってマウンドを降りた。

２７日（同２８日）の敵地・ジャイアンツ戦で登板し、日本に帰国して侍ジャパンに合流する予定。侍ジャパンのエースとして期待される右腕は、米国で調整をして名古屋には行かず、大阪からの合流となる。

昨季までのドジャースでの２年間は青色のグラブを使っていたが、今季は赤と黒のグラブを使用。その理由については「２年青いのを使っていたので、形とか基本はほとんど一緒ですが、ちょっと違う色と。色によって革の張り具合とかもちょっと違うので、いろいろ試してみました。いいグローブを作りたかったので、いろいろ試行錯誤しながらやっています」と明かした。今年のラッキーカラーが赤や黒だったかについては「そういうのはやってません」と笑って否定していた。