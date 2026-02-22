◆米大リーグオープン戦 エンゼルス―ドジャース（２１日、米アリゾナ州テンピ＝ディアブロスタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に先発し、２回途中で３０球を投げ、３安打２失点（自責１）で降板した。

３点のリードをもらって迎えた初回は、先頭のネトから低めのツーシームで見逃し三振を奪うと、続くシャヌエルをスライダーで二ゴロ。２アウトからモンカダをスプリットで空振り三振を奪った。全く危なげのない１２球で初球を終えた。

９点をリードした２回は先頭のソレアに左翼への二塁打を許すと、続くアデルの左翼への大飛球をＴ・ヘルナンデスが落球（記録は失策）して１点を失った。１死二塁からオハピーに左前安打、ムーアに右前安打。１死一、二塁でテオドシオを右飛に打ち取り、２死一、三塁としたところで降板した。３０球を投げて２２球がストライクだった。

山本は２７日（日本時間２８日）にもう１戦登板した後に、侍ジャパンに合流する予定。ＷＢＣでの球数について球団と話し合っているかと質問された山本は「話し合いながら決めていきたい。ドジャースの開幕にも合わせてやるので、バランスを取りながら」。「監督に『グッドラック』と言われたけど、もう１試合あるので、しっかり練習して頑張りたい」とコメント。次回登板は２７日（日本時間２８日）の見込みとなっている。

メジャー２年目だった昨季は、チームで唯一先発ローテを守り抜いて１２勝を挙げ、ポストシーズンでもフル回転。２登板連続完投勝利にワールドシリーズ第６、７戦の連投と、歴史に残るような活躍をしてワールドシリーズＭＶＰにも輝いた。

蓄積疲労が懸念されたが、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場も決断。３月６日の１次ラウンド初戦・台湾戦（東京ドーム）での先発が有力視されている。

大谷翔平投手（３１）は１打席目に三塁への内野安打を放ち、２、３打席目は二ゴロ、空振り三振に倒れ、山本の降板のタイミングで帰路についた。